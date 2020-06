Markdorf vor 2 Stunden

Judith Lehle bietet auf dem Wochenmarkt jetzt auch Rosmarin-Sirup an

An ihrem Stand auf dem Wochenmarkt in Markdorf hat Judith Lehle Sirup, Essig und Zitronensalz im Angebot. Neulich schenkte eine Frau ihr Rosmarin, den sie im Überfluss in ihrem Garten hatte. Daher biete Judith Lehle jetzt auch Rosmarin-Sirup an.