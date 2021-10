Markdorf vor 19 Minuten

Johannes Beck war 30 Jahre stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr – jetzt hat ihn der Gemeinderat offiziell verabschiedet

Nach 30 Jahren im Amt hatte sich der 64-jährige Johannes Beck nicht mehr zur Wahl gestellt. In seiner Zeit als stellvertretender Kommandant in Markdorf hat er vier Gesamtkommandanten bei ihrer Arbeit unterstützt, nun rückt er zurück in die zweite Reihe. Aktiver Feuerwehrmann will Beck bis zur Altersgrenze bleiben.