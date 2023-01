Die Spendenaktion

Die Familie hat zur Finanzierung der Trauerfeier und zur Unterstützung des jüngsten Bruders eine Spendenaktion auf Paypal gestartet. Hier gelangen Sie zu der Aktion. Es gibt auch ein Spendenkonto bei der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen. Empfänger: Jonas Müller. IBAN: DE 25 6535 1050 1120 4093 60. Unterstützen will auch das Team der Friseurladens Haarmeisterei in Oberuhldingen. Die Angestellten werden am Samstag und in den kommenden Tagen für den guten Zweck Haare schneiden und die kompletten Einnahmen an die Kinder der Verstorbenen spenden.