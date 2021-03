Das Thema Effizienzhaus-Vorgaben für Neubauten in Markdorf schlägt hohe Wogen: Auf die Kritik der Freien Wähler (FW) an dem Gemeinderatsbeschluss reagierten Mitglieder der Umweltgruppe (UWG) in Leserbriefen und deren Vorsitzender Christian Schmid in einer Stellungnahme empört. Das wiederum will der FW-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bitzenhofer nicht auf sich sitzen lassen.

Worum geht es? Mehrheitlich hatte der Gemeinderat beschlossen, den Effizienzstandard für Käufer städtischer Grundstücke, die ein Einfamilienhaus bauen wollen, wie auch für Neubauprojekte der Stadt auf den jeweils höchsten Standard festzusetzen – unter anderem gegen die Stimmen der FW. Die kritisierte die Pläne als politisch motiviert und sozial benachteiligend. Daraufhin war die UWG, die den Beschluss nachdrücklich unterstützt hatte, auf die Barrikaden gegangen.

Bitzenhofer erzürnt: FW hatte „Klimapool“ beantragt

FW-Fraktionschef Dietmar Bitzenhofer: „Nur ein Beispiel, wie Klimaschutz im Gemeinderat funktioniert. Hätte noch mehrere parat.“ | Bild: SK

Bitzenhofer wendet sich nun vor allem gegen UWG-Mitglied Robert Rid und Schmid. Ihm stößt Rids Aussage in dessen Leserbrief vom Mittwoch auf, dass in Sachen Klimaschutz alle gefordert seien, auch die Stadt und dass es die FW in ihrer Hand habe, entsprechende Anträge zu stellen. Die FW, so Bitzenhofer, hätten dies in der Vergangenheit durchaus getan. So habe seine Fraktion im Dezember 2019 für den Haushalt 2020 die Einrichtung eines „Klimapools“ beantragt, finanziert mittels einem Prozent der Gewerbesteuereinnahmen, damals 110.000 Euro. Außerdem auch die Aufforstung des städtischen Waldes um fünf bis zehn Ar jährlich.

Beide Anträge seien von der UWG abgelehnt worden. Die wiederum habe dann für den Haushalt 2021 eine Summe von 100.000 Euro für den Klimaschutz beantragt. „Der Hammer“, schreibt Bitzenhofer, und: „Nur ein Beispiel, wie Klimaschutz im Gemeinderat funktioniert. Hätte noch mehrere parat.“

Überzeugungsarbeit statt Vorgaben

Auch persönlich für sich wolle er den Vorwurf, die FW nähmen den Klimaschutz nicht ernst, nicht gelten lassen. Er sei einer der Mitinitiatoren der „Solaren Bürgerdächer Markdorfs“ gewesen. Gerne würde er einmal seine eigene Energiebilanz mit jener von Robert Rid vergleichen lassen.

Die Verpflichtung für private Hausbauer auf den höchsten Standard KfW40+ sei für ihn nach wie vor nicht sinnvoll. Denn es gebe ohnehin bereits die Verpflichtung einer Energieberatung für Käufer städtischer Grundstücke. „Hier gilt es Überzeugungsarbeit zu tätigen, damit der Häuslebauer mehr macht, als gesetzlich gefordert“, so Bitzenhofer. Diese verpflichtende Energieberatung wiederum habe die FW-Fraktion mit in die Wege geleitet.

In Schmids Ausführungen wiederum könne er nicht nachvollziehen, weshalb bei öffentlichen Gebäuden die Standards niedriger angesetzt werden sollten, da sonst die Wärmelast zu groß sei und ineffizient per Klimaanlagen wieder gekühlt werden müsse. „Warum dämmen wir dann für viel Geld das Rathaus (Verwaltungsgebäude), während wir dieses bei der Sanierung der Jakob-Gretser-Schule unterlassen?“, fragt Bitzenhofer.