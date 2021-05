von Andreas Lang

Das alte Bahnhofsgebäude soll eine Kultur- und Begegnungsstätte von Markdorfern für Markdorfer werden, so der Wunsch der neuen Bahnhofseigner, Wolfgang Kiene sowie Anja, Heiko und Kai Schafheutle. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Bahnhofsgebäude innerhalb von eineinhalb Jahren renoviert und restauriert.

In den Bahnhofs-Gründerstein aus dem Jahr 1901 wurde neben dem Badener-Wappen, eine Krone sowie eine Inschrift von Hand eingehauen. | Bild: Andreas Lang

Die Arbeiten sind im Außenbereich abgeschlossen und auch im Innenbereich geht es aufs Ende zu – womit einer baldigen Eröffnung nichts im Wege steht. Architekt Sascha Daschmann freut sich: „Was ich als Architekt wunderbar finde, ist, dass die Inhaber trotz hohen Kostenaufwands unsere Detailverliebtheit mitgetragen haben, um dem Gebäude den Charakter zu geben, den es verdient.“

Die Markdorfer Künstlerin Barbara Seifried hatte den Bahnhofs-Gründerstein 50 Jahre in ihrem Garten aufbewahrt, bevor dieser von Berti Müller wieder an seinen alten Standort zurückgebracht wurde. | Bild: Wolfgang Kiene

Zur Detailverliebtheit gehört auch ein 120 Jahre alter Gründerstein zur offiziellen Eröffnung des Bahnhofs am 1. Oktober 1901 durch Großherzog Friedrich I. von Baden und König Wilhelm II. von Württemberg. Der Gründerstein wurde bei Umbauarbeiten im Bahnhof 1971 durch die Firma Rauch entfernt und sollte entsorgt werden. Zur gleichen Zeit baute das Unternehmen das Haus der Familie von Malerin Barbara Seifried in der Markdorfer Friedhofstraße.

Da war Handarbeit gefragt: Garten- und Landschaftsgärtner Berti Müller buddelte den Gründerstein mühevoll aus. | Bild: Wolfgang Kiene

Die Familie freute sich über diesen außergewöhnlichen Stein, der neben weiteren Findlingen einen Platz im Garten fand. Dort harrte der Gründerstein nun genau 50 Jahre bis zur Rückkehr an seinen alten Platz am Bahnhof aus. Doch bis es so weit war, hatte Garten- und Landschaftsbauer Berti Müller viel Arbeit. Mit einem Kran wurde der schwere Stein auf einen Lastwagen gehoben und anschließend gesäubert, bevor er zurück an den Bahnhof transportiert wurde.

Sehr vorsichtig wurde der Stein mit einem Kran auf den Lastwagen gehoben und dort gesichert. | Bild: Andreas Lang

Wolfgang Kiene erzählt: „Wir hatten das Glück, dass uns Dietmar Bitzenhofer den Tipp gegeben hat, dass es diesen Stein, der in Privatbesitz übergegangen ist, überhaupt noch gibt.“ Künstlerin Barbara Seifried habe sofort zugestimmt, den Stein wieder an seinen Ursprungsort zurückbringen zu lassen. Bahnhofsmitinhaber Heiko Schafheutle betont: „Das hat uns riesig gefreut, dass war jetzt noch das Sahnehäubchen zum Abschluss.“

Heiko Schafheutle freut sich, dass der Gründerstein als letztes Detail zum renovierten Bahnhof heil an seinem Bestimmungsort angekommen ist. | Bild: Andreas Lang