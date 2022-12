Jens Neumann ist seit dem 24. Juli 2012 Mitglied des Markdorfer Gemeinderats. Dort arbeitet er in mehreren Ausschüssen mit. Für die Freien Wähler ergreife er regelmäßig bei den öffentlichen Sitzungen das Wort und dies nicht nur in eigener Sache, betonte Bürgermeister Georg Riedmann. „Jens Neumann hat ein Ohr für die Anliegen der Bevölkerung“, hob Riedmann hervor.

Der Freie-Wähler-Stadtrat kümmere sich um die Anliegen der Bürger, bringe sie ein in den Gemeinderat. Und der Bürgermeister hielt auch nicht damit hinterm Berg, dass Neumann nicht davor zurückschrecke, mitunter auch für eine streitbare Debattenkultur zu sorgen, die offene Auseinandersetzung, die Diskussion voranzutreiben. Insbesondere die Arbeit der Verwaltung begleite er mit kritischem und wachem Blick – und verfolge aufmerksam, wie im Rathaus die aufgetragenen Aufgaben abgearbeitet werden.

Riedmann: Markdorf liegt ihm am Herzen

„Jens Neumann ist ein Konservativer, aber immer auch ein Mann mit neuen Ideen“, so Riedmann. Ein Mann neuer Ideen und ein Mann des bürgerschaftlichen Engagements. Ihm liege das Miteinander der Markdorfer am Herzen. Nicht zuletzt sei das an Neumanns Einsatz für die Vereine in der Stadt abzulesen.

Im Nachgang des 150-Jahre-Jubiläums der Stadtkapelle sei es ihm außerdem gelungen, ein eigenes Veranstaltungsformat für die Stadt zu entwickeln. Der Bürgermeister spielte aufs mehrtägige Open-Air-Festival an, das im Sommer Markdorfer, aber auch Besucher von weither zu den Konzerten auf dem Marktplatz lockt. Neumanns Energie und Tatkraft sei zu verdanken, dass sich das Format selbst in schwierigen Zeiten etablieren konnte.

Bürgermeister Georg Riedmann (von links) ehrte im Gemeinderat Erich Wild (CDU) für 25-jährige und Jens Neumann (Freie Wähler) für zehnjährige Mitgliedschaft im Gremium. | Bild: Jörg Büsche

„Ich sehe vor allem einen Grund für diesen Einsatz“, so Riedmann: „Die Liebe zu seiner Heimatstadt und die Arbeit für deren gute Zukunft.“ Für dieses Engagement wurde Neumann vom baden-württembergischen Gemeindetag mit der Ehrennadel mit Stele ausgezeichnet. Der Gemeindetag, so erinnerte Riedmann, verstehe sich als Interessenvertretung der Städte und Gemeinden auf allen politischen Ebenen. Und der Gemeindetag unterstreiche zurecht, dass die Kommunen das Fundament des Staates bilden, weshalb das ehrenamtliche Engagement in der Kommunalpolitik eine fundamentale Angelegenheit sei.