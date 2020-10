Seine Kunden lesen zwar richtig. Sie täuschen sich aber trotzdem. Denn der „Vacherousse d‘argental“ in Simon Ehrichs Auslage kommt keineswegs aus dem Argental. Den cremigen Kuhmilchkäse mit dem rötlichen Schimmer bezieht der Langenargener Käsehändler aus einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Lyon. Der Gegend also, wo Rhône und Saône zusammenfließen, doch sich nicht Obere und Untere Argen vereinen, um gemeinsam gen Bodensee zu strömen.

Kurz und endgültig: Der Vacherousse d‘argental stammt aus dem durchaus schrofferen französischen Jura, aber nicht aus der Adelegg, jener vergleichsweise sanften Hügellandschaft im bayerischen Oberallgäu.

Mild sei er – und cremig. „Und wenn ich ihn einige Wochen lagern lasse, macht ihn das noch besser“, erklärt Käsehändler Ehrich. Auf diese zusätzliche Verfeinerung sei er durch schieren Zufall gekommen. Als ihm in seinem Lager ein Karton mit dem französischen Weichkäse hinter eine andere Sorte gerutscht sein muss. Derart aus dem Blick gekommen, hatte der Vacherousse d‘argental etliche Wochen Zeit, weiter zu reifen als sonst.

„Beim Probieren war ich total begeistert“, erinnert sich Ehrich. Sein Urteil: „Ganz frisch schmeckt er nur halb so gut.“ Dabei schmecke der edle Weiche aus dem Jura auch so schon ziemlich gut.

Überbackenes Vollkornbrot mit Salat Zutaten vier Scheiben Vollkornbrot, 150 g Weichkäse in vier Scheiben geschnitten, 2 TL flüssiger Honig, 1/8 gepresste Knoblauchzehe, Thymian, gehackter Salbei, ½ Teelöffel gehackter Rosmarin, Pfeffer, eine Handvoll Eichblattsalat, Kresse, 1 EL Essig, 1 EL Rapsöl, ½ TL Senf, Salz Zubereitung Brot auf Backpapier aufs Backblech, Käsescheiben aufs Brot, fünf bis acht Minuten bei 220 Grad im vorgeheizten Ofen; Salat mischen, Soßenzutaten verrühren, würzen, über den Salat, dann Honig, Salbei, Rosmarin, Knoblauch mischen und über den Käse träufeln – zum Salat auf den Teller geben

Was ihm selbst schmeckt, empfiehlt er auch seinen Kunden. Die Markdorfer folgten solchen Ratschlägen relativ oft. Noch offener, nachgerade experimentierfreudig zeigten sich indes die Lindauer, erklärt er.