Markdorf vor 3 Stunden

Ja zu zwölf Baugrundstücken: Ortschaftsrat Riedheim stimmt Planungen für Gebiet „Torkelhalden“ einhellig zu

Einstimmig hat der Ortschaftsrat Riedheim in jüngster Sitzung am Montagabend für den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans „Torkelhalden“ gestimmt. Vorausgegangen ist eine zweite Phase der Offenlage. Raffaela Tress, Mitarbeiterin des Stadtbauamts, verwies im Gremium darauf, es seien nur geringfügige Abweichungen hinzugekommen. So wurden im Rahmen der Möglichkeiten die öffentlichen Parkplätze reduziert und teilweise verlagert. Das Umsiedeln der Zauneidechsen, die im geplanten Baufeld nachgewiesen worden sind, sei in Arbeit.