von Christiane Keutner

Geplant sind ein Hof mit Paddockboxen sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf Wohneinheiten sowie Stellplätzen im Gewann „Dorfauen“. Die Häuser sehen zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss vor. Das Reiterhof-Gebäude soll 20 mal 20 Meter groß werden und Platz für sechs Pferde bieten. Sie sollen in Einzelboxen untergebracht werden mit direktem Außenzugang in eine jeweils umzäunte Außenfläche in Richtung Straße. Auch eine Bergehalle zur Unterbringung von Futter, Einstreu und Gerätschaften nebst sechs Stellplätzen ist vorgesehen. Zudem ist ein Reitplatz im Südosten geplant, ebendort ein Mistlager, neben dem bestehenden Mistlager des Nachbargrundstücks.

Einzelne Vorhaben wie Gebäudemaße und Stellplätze über- und unterschreiten die Vorgaben des Bebauungsplans „Hepbach Süd“, der die Nutzung als „Sondergebiet Reiterhof“ ausweist. Raffaela Tress verwies darauf, dass die Verwaltung keine Befreiung zu wesentlichen Festsetzungen in Aussicht stellt und diese auch nicht empfiehlt. Ansonsten könne der Nutzungszweck mit der Bauvoranfrage als erfüllt angesehen werden. Das vom Baurechtsamt einbezogene Veterinäramt soll prüfen, ob die Gebäude für die Pferdehaltung ausreichend sind und den Charakter eines Reiterhofs aufweisen.

Erhöhung der zulässigen Wohneinheiten von drei auf fünf

Mit der ersten Bauvoranfrage am 25. Februar 2020 in dieser Sache hatte der Technische Ausschuss am 7. April 2020 einer Erhöhung der zulässigen Wohneinheiten von drei auf fünf zugestimmt. Damals war noch der Bau von fünf Reihenhäuschen vorgesehen. Ortschaftsrat Markus Heimgartner (FW) fragte, ob es bezüglich der Reithalle eine Gemeinschaft mit der Reitanlage Köhl geben werde. Das wisse man nicht, aber das Vorhaben müsse davon unabhängig funktionieren, so Raffaela Tress, die nochmals auf die Unverbindlichkeit der Maße verwies. Die anwesenden fünf Mitglieder stimmten der Bauanfrage zu.