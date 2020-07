Nach Diskussionen in früheren Sitzungen des Technischen Ausschusses sowie des Ittendorfer Ortschaftsrats, in denen das Bauvorhaben mit drei Häusern – insgesamt 16 Wohnungen – sowie Tiefgarage jeweils abgelehnt wurde, hat der Ausschuss nun in jüngster Sitzung am Dienstagabend die zu erteilende Zustimmung gegeben.

Nach geltender Rechtslage ist dem Ausschuss genau genommen keine andere Entscheidung möglich gewesen. Dies geht aus den Beratungsunterlagen hervor:

Seite 1 des Schreibens des Baurechtsamts mit rechtlichen Erläuterungen. | Bild: Baurechtsamt

In einem Schreiben des Baurechtsamtes des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf an Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann und Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel heißt es: „...Zusammenfassend entspricht das Bauvorhaben den Voraussetzungen des Paragrafen 34 Absatz 1 Baugesetzbuch, sodass die Baugenehmigung zu erteilen wäre.“

Seite 2 des Schreibens. | Bild: Baurechtsamt

Und weiter heißt es im Schreiben: „Das Baurechtsamt des Gemeindeverwaltungsverbandes möchte Sie darüber informieren, dass es nach Paragraf 54 Absatz 1 Landesbauordnung das fehlende Einvernehmen der Gemeinde ersetzen kann, sollte der Technische Ausschuss der Stadt Markdorf das gemeindliche Einvernehmen weiterhin versagen. Wurde das Einvernehmen rechtswidrig versagt, handelt es sich um eine Ermessensreduzierung auf Null, sodass das das Einvernehmen von der zuständigen Behörde zu ersetzen ist.“

Seite 3 des Schreibens mit Fristsetzung. | Bild: Baurechtsamt

Bürgermeisterstellvertreterin Christiane Oßwald, die die Ausschuss-Sitzung für Bürgermeister Riedmann leitete, der im Kreistag war, legte dar, dass rechtlich das „Bauvorhaben nicht verhindert werden kann“.

Ortschaftsrat Ittendorf lehnte Vorhaben erneut ab

Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller berichtete im Ausschuss, dass der Ortschaftsrat ablehnte, weil das Gremium mehrheitlich noch immer der Auffassung sei, dass sich die neuen Gebäude nicht in die Umgebung einfügen. Die stünden im krassen Gegensatz zu einem Teil benachbarter Bebauung, das Problem Parkplätze werde nicht gelöst.

Stadtrat Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) erklärte, er habe in früherer Sitzung gegen das Vorhaben gestimmt, als politisches Signal für Ittendorf. Doch der Ausschuss, also auch er, sei an geltendes Recht gebunden.