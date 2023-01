von Leonie Georg

Dart hat sich in den vergangenen Jahren vom Kneipen- zum Turniersport entwickelt. Bei der derzeitigen Dart-Weltmeisterschaft in London sorgte Gabriel Clemens für Begeisterung. Der Spieler schaffte es als erster Deutscher in ein WM-Halbfinale.

Dart-Begeisterung erreicht Ittendorf

Die Begeisterung ist in Ittendorf schon längst angekommen. Dort hat sich bei den Sportfreunden eine Dart-Abteilung gebildet, die in der Steeldart-Liga als Mannschaft bei Wettkämpfen antritt. Zunächst habe es aber Bedenken seitens des Vereins gegeben, wie Philipp Schneider berichtet. „Die Angst bestand, dass wir uns betrinken, hier und das Vereinsheim nach den Dartrunden verwüstet hinterlassen.“ Doch Dart ist längst mehr als ein Trinksport oder eine staubige Scheibe an der Kellerwand. Die Spieler wollen weg vom Klischee „eines versifften Kneipensports“ wie Paul Krimmel ihn betitelt.

Dart Beim Dart hat jeder Spieler drei Würfe auf die Dartscheibe. Beim Turniermodus wird von 501 oder 301 Punkten rückwärts gezählt. Die Spieler versuchen, möglichst schnell auf den Punktestand 0 zu kommen. Es werden nur Pfeile gewertet, die auch im Brett stecken bleiben. Bei Steeldarts besteht die Spitze der Dartpfeile aus Metall, bei den Softdarts besteht die Spitze aus Kunststoff. Somit gibt es auch jeweils unterschiedliche Materialien für die Dartscheiben.

Die Dart-Gruppe spielt Steeldart und nimmt in dieser Liga auch an Turnieren in der Region teil. | Bild: Leonie Georg

Vereinsheim wurde frisch renoviert

Das Vereinsheim wird diesem Anspruch gerecht. Die nagelneuen Dartscheiben hängen an frisch gestrichenen weißen Wänden und werden von hinten mit LEDs beleuchtet. Alles wirkt sehr hochwertig. „Das Vereinsheim ist gerade renoviert“, sagt Initiator Dominik Geßler mit einem gewissen Stolz. Man spürt Ehrgeiz in der Runde. Und doch ist die Stimmung locker und gesellig.

„Wir haben ein gutes Gefüge gefunden und sind ein homogener Haufen“, beschreibt Robert Irmer die Truppe, die sich jeden Mittwoch zum Training trifft. In dem kleinen Raum verteilen sich sieben Männer an vier Dartscheiben. Normalerweise seien noch mehr da und es kommen jedes Mal neue Gesichter dazu, so Irmler. 15 bis 20 Mitglieder hat die Abteilung bereits. Jeder sei willkommen, egal welches Geschlecht oder Alter.

Lion Laur kommt jeden Mittwoch zum Dart spielen zu den Sportfreunden nach Ittendorf. | Bild: Leonie Georg

Beim letzten Mal war ein Rentner dazugestoßen, der über eine Zeitungsanzeige auf die Gruppe aufmerksam geworden ist. Die Räumlichkeiten könnten allerdings bald zu eng werden. Dabei ist die Mannschaft gerade erst eingezogen. Im April wurde die Satzung des Vereins unterschrieben.

Während der Corona-Pandemie den Sport entdeckt

Den Anstoß zur Dart-Abteilung gab Dominik Geßler. Er hat den Dart-Sport während der Corona-Pandemie für sich entdeckt. Er hatte sich eine Dartscheibe für sein Wohnzimmer gekauft und gegen Ende der Pandemie ein Turnier bei sich zuhause veranstaltet. Danach haben sich einige Spieler zusammengefunden, die Lust hatten, dabei zu bleiben. Vielen ging es ähnlich. Die meisten haben zuhause im Keller oder in Bars angefangen zu spielen. Die vergangene Dart-WM hat dann den Spielern noch einmal einen Ansporn gegeben, den Sport auch auf Ligaebene auszuprobieren.

Dart hat sich vom Kneipenhobby zum Ligasport entwickelt. | Bild: Leonie Georg

Paul Krimmel erzählt, was für einen Unterschied es machen würde, Dart in einem richtigen Turnier zu spielen. „Da fangen auf einmal die Hände an zu zittern. Das ist richtig anstrengend.“ Unter Profis würde Dart auch als „Mental-Sport“ gelten, aufgrund der hohen Konzentration, die dabei aufgebracht werden muss. Ziel der Dart-Abteilung ist, dass nicht nur mittwochs „die Pfeile fliegen“, sondern dass mehr an Wettkämpfen in der Region teilgenommen wird. „Da entsteht was Cooles!“, ist sich Krimmel sicher.

Es geht um Spaß und gemeinsame Zeit im Verein

Aber bei allem Ehrgeiz geht es doch hauptsächlich immer noch um den Spaß und die gemeinsame Zeit im Verein. „Das Hauptding ist, dass man nicht allein im Kämmerchen zuhause hockt und dort für sich zockt, sondern hierhin zu kommen und mit Leuten zusammen zu spielen“, so Paul Krimmel. Das wäre gerade für die älteren Vereinsmitglieder eine schöne Möglichkeit. „Beim Fußball muss man irgendwann die Schuhe weghängen und da ist es cool, wenn man trotzdem die Möglichkeit hat im Verein zu bleiben und teilzuhaben.“

Als Stärkung während des Trainings gibt es Pizza. Das Vereinsheim ist gerade frisch renoviert. Hinter der Theke stehen (von links) Lion Laur, Dominik Geßler und Vladimir Miller. | Bild: Leonie Georg

Die Vorsitzenden der Sportfreunde Ittendorf haben die Dart-Spieler mittlerweile auch überzeugt – sie kommen zu den Turnieren und fiebern mit.

Kontakt: Informationen zur Dart-Abteilung gibt es auf dem Instagram-Account Sportfreunde_ittendorf_1969 oder bei Initiator Dominik Geßler, Tel. 01 75/5 25 97 50.