von Andreas Lang

Im Zuge der Gemeindereform wurde die eigenständige Kommune Riedheim mit Wirkung zum 1. März 1972 nach Markdorf eingegliedert und der letzte Riedheimer Bürgermeister Josef Lohr zum Ortsvorsteher ernannt. Mehr als 50 Jahre später ließ Kurt Wörner, von den Einheimischen auch gerne „Riedheimer Gemeindearchivar“ genannt, die Zeitgeschichte der Altgemeinde Riedheim mit einer Ausstellung im Leimbacher Rathaus wieder aufleben.

Ein kostbares Ausstellungsstück: das Urbarium aus dem Jahr 1756 mit 1500 Seiten aus Schweinsleder-Folio-Band. Das Buch beinhaltet alle Grundstücke des einstigen Fürstlich Fürstenbergischen Vogteiamtes Riedheim. | Bild: Lang, Andreas

Historische Fundstücke wie etwa Aufzeichnungen, einstige Zahlungsmittel, Bücher, handgeschriebene Kassenbücher, Landkarten, Aussagen von Zeitzeugen aber vor allem Bilder aus verschiedenen Epochen stießen auf großes Interesse der Besucher. Es waren viele Besucher der älteren Semester zu sehen, die mit leuchtenden Augen vor den Bildern standen und sich sowie ehemalige Kameraden auf den Aufnahmen erkannten. Beispielsweise Großeltern und Eltern, die ihren Kindern und Enkelkindern erzählten, wo einst eine alte Schmiede in Hepbach oder die alte Schule in Bergheim standen.

In Erinnerungen schwelgen

„Mich hat die Geschichte von Zeitzeuge Otto Kessler aus Riedheim fasziniert“, sagte Matthias Keppeler. Otto Kessler sah am 24. April 1944, wie ein viermotoriges Kriegsflugzeug über Raderach abgeschossen wurde. Der damals 15-Jährige fand einen Tag später im Obstgarten Wrackteile, baute den Motor und Ersatzteile aus dem Flugzeug aus und bastelte sich daraus eine Kreissäge. Diese und viele andere Geschichten wurden bei der Ausstellung wieder lebendig.

Ursula Heimann im Austausch mit Kurt Wörner, Organisator der Ausstellung. Heimanns Onkel Alfred Bleier war der letzte Hepbacher Dorfschmied. | Bild: Lang, Andreas

Unvergessen der Hepbacher Maler und Künstler Bruno Müller, der in der Ausstellung ebenfalls seinen berechtigten Platz fand, genauso wie weitere bekannte Töchter und Söhne der Altgemeinde Riedheim. „Ich und Bruno waren gemeinsam in einer Klasse, er war ein toller Kamerad, wir waren zwei Spitzbuben“, erinnerte sich der Leimbacher Johann Braunwarth gerne zurück. Er freute sich bei der Ausstellung beispielsweise über die Bilder seiner ehemaligen Schulklasse.

„Mein Onkel Alfred Bleier war der letzte Schmied in Hepbach. Noch heute erinnert das alte Backsteinhaus direkt an der Bundesstraße an seine Heimat und Wirkungsstätte“, freute sich Ursula Heimann, deren Mutter eine geborene Bleier war. Auch Heimann wurde bei den Bildern fündig und fand alte Erinnerungsstücke ihres geliebten Onkels.

Johann Braunwarth besucht die Ausstellung im Leimbacher Rathaus und schwelgt in Erinnerungen. Er freut sich über alte Fotos, auf denen er und viele Bekannte abgebildet sind. | Bild: Lang, Andreas

Wer sich in der Ausstellung befand, erlebte viele schöne Gespräche. „Weißt Du noch ... schau, das Haus gibt es auch nicht mehr“ oder „dort haben wir als Kinder immer gespielt“, fingen viele dieser Dialoge an. Der einstige Hepbacher und inzwischen Langenargener Ewald Wiggenhauser ließ seinen Sohn Christian an der Zeitgeschichte teilhaben, die seine Kindheit und Jugend in Hepbach geprägt hatten. „Der Kontakt nach Hepbach ist bis heute nicht abgebrochen und ich freue mich, dass ich meinem Sohn zeigen kann, wo ich herkomme und welche Geschichte diese Gemeinde hat“, freute sich Ewald Wiggenhauser.

„Kurt Wörner hat hier Großartiges geleistet und für uns eine schöne Zeitgeschichte festgehalten“, lobte Benne Amann aus Oberteuringen. Dieses Lob für Kurt Wörner gab es von vielen Besuchern zu hören.