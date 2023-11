Andreas Maucher war positiv überrascht, als er nach einigen Wochen als FSJler in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf festgestellt hatte, welch großes System hinter der Kirche steckt. „Ich kannte mich bislang nicht so gut aus, aber es ist sehr interessant mitzuverfolgen, gerade die Kirchenentwicklung 2030 im Dekanat Linzgau.“

Der 20-Jährige lebt in Bitzenhofen, ging in Oberteuringen zur Grundschule und machte am Bildungszentrum Markdorf seinen Realschulabschluss. Anschließend besuchte er die Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen mit dem Ziel der Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit und Pflege. Im Verlauf festigte sich sein Interesse im sozialen Bereich fernab der Pflege, da er mehr direkten Kontakt zu Menschen haben wollte. Daher beendete er die schulische Ausbildung und begann ein Praktikum im Rotachkindergarten. Im privaten Bereich interessiert sich Andreas Maucher sehr für Ernährung und Sport. Er geht mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio und achtet auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. „Ich fühle mich dadurch fitter und gesünder. Das ist mir sehr wichtig“.

Andreas Maucher kann sich gut vorstellen, beruflich in diese Richtung zu gehen, doch derzeit befindet er sich noch in einer Orientierungsphase. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn zu einer Auszeit. Diese nutzte er, um sich umzuschauen, wie er im Gespräch berichtet. Im Internet stieß er auf das Angebot der Seelsorgeeinheit Markdorf für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). „Das hat sich spannend angehört“, so Andreas Maucher. Glaube spiele in seinem Leben eine Rolle, stehe aber nicht im Fokus.

Seine FSJ-Zeit ist zwischen Seelsorgeeinheit Markdorf und dem katholischen Jugendbüro Dekanat Linzgau aufgeteilt. Zu seinen Aufgaben zählen die Arbeit mit Jugendlichen, Planung von Veranstaltungen und die Vorbereitung der 72-Stunden-Aktion, die im April 2024 stattfinden wird. „Ich arbeite viel mit Menschen und das macht Spaß“, so der 20-Jährige, der dabei viele Erfahrungen sammeln möchte.