Anfang Februar verirrte sich eine Fledermaus in eine Wohnung in Markdorf. Das geschwächte Tier kam zur Pflege an die ehrenamtliche Fledermaussachverständige Sylvia Koß aus Friedrichshafen. Sie berichtet in einem Pressetext der Nabu-Gruppe Eriskirch-Meckenbeuren, dass das Tier vermutlich über die offene Balkontür in die Wohnung gekrochen ist. Nachdem sie das Tier begutachtet hatte, konnte sich feststellen, dass es leicht verletzt war, da die Katze des Finders schon damit „gespielt“ hatte.

Fledermausschützerin Sylvia Koß macht eine interessante Entdeckung

„Nach der Erstversorgung habe ich mir die kleine Fledermaus genau angeschaut und Fotos von bestimmten Merkmalen gemacht, denn viele Fledermausarten sehen sich auf den ersten Blick ziemlich ähnlich“, so Koß. Nachdem sie einen Bestimmungsschlüssel hinzugezogen hatte, stößt sie auf eine interessante Entdeckung: Es könnte sich um eine Alpenfledermaus handeln, für die es in Baden-Württemberg noch keinen Nachweis gibt.

Fast so groß wie eine Streichholzschachtel: Mit einer Unterarmlänge von 31,8 mm liegt Arthur im unteren Bereich der Größenspanne mediterraner Alpenfledermäuse, das Fundgewicht liegt bei 5,5 g. | Bild: Nabu Eriskirch-Meckenbeuren

Was Sie über die Alpenfledermaus wissen müssen Merkmale Das Tier in Markdorf fiel aufgrund der hellen Unterseite, des tiefschwarzen Gesichtes und der freien

Schwanzspitze auf. Sylvia Koß bestimmte es als Alpenfledermaus und informierte die regionalen Ansprechpartner der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg sowie den Gutachter Christian Dietz. Das Tier zeigt die typischen Merkmale der Alpenfledermaus mit einem stark abgerundeten und kurzen Tragus, einem schmalen dunklen Epiblema und einer frei aus der Schwanzflughaut hervorragenden Schwanzspitze, teilt Christian Dietz mit. Die hellgraue Unterseite und das schwarzbraune Rückenfell mit hellbraunen Haarspitzen sprachen für ein letztjähriges Tier – ältere Alpenfledermäuse haben goldene Haarspitzen und eine nahezu weiße Unterseite. Mit einer Unterarmlänge von 31,8 mm lag das Tier im unteren Bereich der Größenspanne mediterraner Alpenfledermäuse, das Fundgewicht lag bei 5,5 g. Lautsequenzen In Baden-Württemberg werden 2012 Lautsequenzen aufgenommen, die nach den gängigen akustischen Merkmalen, insbesondere der Best- bzw. Endfrequenz, der Art zugeordnet werden müssen. Schwerpunkte der vereinzelten Lautsequenzen bilden laut Fledermausgutachter Christian Dietz einerseits das Bodenseebecken, der Oberrheingraben, das Donautal und das Neckartal und damit die Niederungen der großen Flüsse und andererseits die Umgebung großer Zwergfledermaus-Winterquartiere in Felswänden und Steinbrüchen. Insgesamt blieb die Zahl der akustischen Nachweise aber überschaubar und es handelte sich um Einzelsequenzen mit durchaus heterogener Qualität. Bei Daueraufzeichnungen war der Anteil von der Alpenfledermaus zuzuordnenden Sequenzen außerordentlich gering. Daraus ergab sich, dass die akustischen Nachweise bislang als zweifelhaft einzustufen waren, zumal nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen möglicherweise unbekannten (Sozial-) Lauttyp der in aller Regel zeitgleich anwesenden Zwergfledermaus oder anderer Arten handelte.

Gutachter Christian Dietz bestätigt die Vermutung: Erstnachweis einer Alpenfledermaus

Sylvia Koß war klar, dass diese Art Alpenfledermaus hier nicht vorkommt und schickte die Bilder an Christian Dietz, Fledermausgutachter, Autor und für landesweite Fledermausprojekte zuständig. Dietz bestätigte die Merkmale und freute sich, das wäre eine Sensation: ein Erstnachweis für Baden-Württemberg! Dietz reiste nach Friedrichshafen und schaute sich den noch sehr geschwächten Pflegling an und bestätigte erneut die Vermutung von Koß. „Ich freute mich sehr, eine Alpenfledermaus richtig bestimmt zu haben“, sagt die ehrenamtliche Fledermausschützerin im Bodenseekreis.

Das Fledermausmännchen wird derzeit mit Mehlwürmern und Drohnenbrut gefüttert. Einen Namen hat er auch schon: Arthur. Koß benennt Dauerpfleglinge nach den Anfangsbuchstaben ihrer Art. Bei den vielen Zwergfledermäusen gingen ihr bei „Z“ schon mal die Ideen aus. „Arthur wird jeden Tag fitter und ist schon ein paar Runden geflogen. Ich hoffe, der Kleine kann bald ganz gesund bei guter Witterung in die Freiheit entlassen werden“, teilt Koß mit.

Das Fledermausmännchen wird derzeit mit Mehlwürmern und Drohnenbrut gefüttert, wird jeden Tag fitter und ist schon ein paar Runden geflogen. | Bild: Nabu Eriskirch-Meckenbeuren

Ob es weitere Alpenfledermäuse in der Region gibt, bleibt abzuwarten

Offen bleibt laut Christian Dietz, ob die Alpenfledermaus in Baden-Württemberg aktuell bereits etabliert ist, oder ob es sich um eine Fernansiedlung oder ein umherschweifendes Tier handelt. Durch eine verstärkte akustische Überwachung von Uferbereichen am Bodensee und von Innenstädten insbesondere größerer Siedlungen könnte die Nachweislage verbessert werden.

Weiter bleibt abzuwarten, ob unter den Fund- und Pflegetieren weitere Alpenfledermäuse auftauchen, da die Art durch ihre ausgesprochen synanthrope Lebensart und die Bevorzugung von Innenstädten in ihren regelmäßigen Vorkommensbereichen zu den häufigen Fundtieren gehört.