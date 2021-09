Gedächtnis der Region: In den 80er-Jahren beginnt beim TV Bermatingen die Aerobic-Welle. Übungsleiterin Ingeborg Heberle erinnert sich an die Anfänge zurück und berichtet, wie groß die Begeisterung über diesen neuen Sporttrend war. Auch 40 Jahre später ziehen sich die damaligen Übungen noch durch das heutige Kursangebot.

Die 80er-Jahre ohne Aerobic? Kaum denkbar! Was in den USA bereits in den 60ern begann, schwappte in den 80ern nach Europa, entwickelte und etablierte sich hier weiter: Das neue Fitness-Training, ein Mix aus klassischer Gymnastik und Tanz, bei dem