Das Reutlinger Pragma-Institut, das im Auftrag der Stadt die Attraktivierung der Innenstadt koordiniert, startet nach der großen Bürgerbefragung im Frühjahr nun eine weitere Umfragerunde: Diesmal sind aber die Besucher Markdorfs angesprochen, Touristen und Auswärtige, die in der Stadt mehrere Tage verbringen oder verbracht haben. Doch der Kalender zeigt Mitte September an, die Hochsaison und damit die diesjährige Fremdenverkehrszeit sind bereits vorüber. Wie kommt es zu dieser seltsamen zeitlichen Ansetzung?

Formale Zwänge seien dafür verantwortlich gewesen, dass man diese Umfrage noch in diesem Jahr starten musste, sagt Martin Messingschlager, wissenschaftlicher Leiter bei Pragma. Aus Fördergründen müsse man die Touristenumfrage noch im laufenden Jahr 2023 abschließen. Denn wie alle Projekte und Maßnahmen, die die Attraktivierung der Innenstadt vorantreiben sollen, sind auch die Umfragen Teil des auf drei Jahre angelegten Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZiZ), aus dem die Stadt Markdorf insgesamt 1,5 Millionen Euro bekommt, die sie selbst in diesem Zeitraum um weitere 500.000 Euro aufstocken muss.

„Es wäre natürlich schön, wenn wir das früher geschafft hätten, aber das ging leider nicht“, bedauert Messingschlager. Wegen der Vorgaben der Förderung müsse man immer wieder mehrere Maßnahmen parallel laufen lassen. Stellt sich die Frage, ob und wer nun an dieser Umfrage noch teilnehmen wird. Die Touristen, die Markdorf einen Besuch abgestattet hatten, sind mittlerweile wieder in ihrem Alltag in ihrer Heimat. Man hoffe dennoch auf eine aussagekräftige Beteiligung, sagt Messingschlager. Die Umfrage habe man aus diesem Grund auch auf einen langen Zeitraum von drei Monaten angelegt.

In den Geschäften in Markdorf liegt seit Kurzem ein Flyer für eine Touristenumfrage aus – unglücklicherweise Mitte September. | Bild: Helmar Grupp

Flyer liegt jetzt in den Geschäften aus

Die Flyer zur Mitnahme liegen derzeit in den Geschäften der Stadt aus, abgebildet darauf sind der Turm des Bischofschlosses und das Stadtwappen sowie der Slogan „Ihre Meinung ist gefragt!“. Folgt man dem Online-Link werden einem Fragen gestellt, wie: „Was sind aus Ihrer Sicht die Identifikationspunkte von Markdorf?“, „Was ist Ihr Lieblingsort in Markdorf?“ oder „Gibt es etwas, was in Markdorf verbessert werden müsste?“