Die Tourismussaison 2020 liegt auf Eis, bei schönstem Frühlings- und Ausflugwetter. Vieles von dem, was geplant war, wird nun nicht stattfinden können. Vieles aber wurde schon umgesetzt oder soll in den kommenden Wochen aufs Gleis gebracht werden. Die öffentlichen Aktivitäten der Tourismusgemeinschaft (TG) Gehrenberg-Bodensee sind aktuell wegen der Corona-Krise weitgehend eingestellt, doch hinter den Kulissen läuft der Betrieb mit Hochdruck weiter, sagt Geschäftsführerin Sylvia Westermann.

Corona-Krise kommt zur Unzeit: Aufwärtstrend aus der Saison 2019 fürs erste gestoppt

Dabei kam auch für die Touristiker die Corona-Pandemie zur Unzeit: In der Saison 2019 gab es bei den Ankünften in drei der vier Mitgliedsgemeinden ein Plus bei den Ankünften – nur in Oberteuringen gab es einen Rückgang, weil der „Adler“ in Hefigkofen nach dem Brand im Februar das Jahr über geschlossen hatte. „Es ist schade, dass dieser positive Trend in der aktuellen Situation nun ausgebremst wurde“, bedauert Westermann.

TG-Geschäftsführerin Sylvia Westermann: „Wir versuchen, alle Gastgeber, die jetzt betroffen sind, auch online buchbar zu machen.“ | Bild: Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee e.V.

Oberteuringen bekommt auch einen Premiumwanderweg

Die großen Aufgaben sind bereits erledigt: Das aktualisierte Gastgeberverzeichnis und der Freizeitführer. Derzeit ist noch ein Projekt „Entdecke deine Region“ in Arbeit, Heimatkunde für Einheimische gewissermaßen. „Das geht auch in dieser Zeit, auf Abstand, zu zweit oder mit der Familie“, sagt Westermann. Von den anderen Projekten in Arbeit werden viele auch Neuerungen sein. So etwa der neue Premiumwanderweg Oberteuringen, der die bestehenden und so erfolgreichen Premiumwanderwege ergänzen wird. Der Weg selbst ist gefunden, nun geht es noch um die Details. Neu werden auch Abkürzungen für die Premiumwege „Guck ins Land“ und Bergtour Höchsten sein. Auch die sind gemacht, es fehle nur noch die Beschilderung.

Sie freuten sich im vergangenen Herbst über die Rezertifizierung des Premiumwanderwegs im Deggenhausertal (von vorn): Sylvia Westermann, Fabian Meschenmoser, Emil Oberfell, Werner Fliegauf, Siegfried Wochner und Inha Gelhaar. | Bild: Christiane Keutner

Neues Online-Buchungssystem ab Juli

Ab Juli wird es außerdem ein neues Buchungssystem geben, mit dem die Gastgeberbetriebe in den vier Gemeinden auch auf den großen Online-Plattformen wie booking.com, fewo-direkt oder airbnb präsent sein können – so sie es möchten. Das technische Procedere übernimmt die TG für ihre Mitglieder. Insgesamt sollen bis zu 450 Gastgeber eingepflegt werden. „Aktuell ein ganz heißes Thema“, berichtet die TG-Chefin: „Wir versuchen, alle Gastgeber, die jetzt betroffen sind, auch online buchbar zu machen.“

Bundesweite PR-Kampagne

Ebenfalls aufs Gleis gesetzt sei die bundesweite PR-Kampagne zu den Themen Frühling und Herbst am Gehrenberg, auch wenn der Frühling nun touristisch ins Wasser fällt. Die Kampagne, die in diesem Jahr ihre Premiere hat und die das Bodensee-Hinterland zwischen Oberschwaben und Linzgau in ganz Deutschland in den Fokus rücken soll, sei inzwischen umgestrickt auf ohne Frühjahr, sagt Westermann, laufe aber ansonsten wie geplant weiter.

Ungewissheit um die Landesgartenschau

In den Sternen wiederum stehe noch das Apfelfest mit Picknick in Bermatingen am 19. September und zuvor noch der Landesgartenschau-Tag am 29. Juli in Überlingen. Letzterer sei bereits vorbereitet. „Wir warten nun darauf, was kommt“, sagt Westermann mit Blick auf die Hängepartie um das Großereignis in der Nachbarstadt am See.

Bis auf Weiteres abgesagt: Wegen der Corona-Krise werden in diesem Frühjahr keine Sommerkonzerte vor dem Bischofsschloss stattfinden. Wann sie wieder aufgenommen werden können, ist Stand jetzt noch offen. | Bild: Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee

Entscheidung über Kurtaxe wird auf Eis gelegt

Kein Thema mehr ist in diesem Jahr hingegen die Einführung der „Echt Bodensee Card“, ebenso wie die Entscheidung, ob eine Kurtaxe eingeführt werden soll. „Das liegt erst einmal auf Eis in diesem Jahr. Es wäre in der derzeitigen Situation auch kontraproduktiv“, erteilt Westermann den entsprechenden Überlegungen bis auf weiteres eine klare Absage.

