Echte Kamille und Taubenkropf-Leimkraut oder Klatschnelke, Brennendes beziehungsweise Flammendes Adonisröschen und etliche weitere Kräuter blühen auf der rund 500 Quadratmeter großen Wiese dicht beim Bildungszentrum, die bis vor einem Jahr noch Ackerfläche war. Dass der Landwirt, dem der Grund gehört, seinen Boden hergab, damit Schüler dort Kräuter pflanzen und eine Blühwiese anlegen konnten, ist das Ergebnis eines Schulprojekts. Das Ziel: Jugendlichen zu vermitteln, was eine nachhaltige Nahrungsproduktion ist. Und dass eine Blühwiese etwas ganz anderes ist als eine übliche Wiese.

Blühwiesen sind schön, machen aber auch viel Arbeit, wie Alexandra und Harald Gretscher wissen. | Bild: Jörg Büsche

„Auf Blühwiesen kommen keine Pestizide zum Einsatz“, erklärt Alexandra Gretscher. Sie ist Lehrerin, Imkerin und gemeinsam mit ihrem Mann Harald Blühbotschafterin. Das heißt: die beiden setzen sich dafür ein, dass in der Region mehr Lebensräume für Insekten – etwa für Wildbienen – entstehen. Mit der Fläche an der Schule kommt nun zu den Anlaufstellen für Wildbienen eine weitere Insel hinzu.

Auch die Stadtgärtnerei hat die Wildbienen im Blick

„Weil Wildbienen keine langen Strecken zurücklegen können“, erklärt Harald Gretscher, „ist es ganz wichtig, dass der Abstand zwischen den Flecken, wo Wildkräuter wachsen, wo sie Nahrung finden, möglichst gering ist.“ Zum Glück, so schildert Alexandra Gretscher, haben es die Insekten in Markdorf verhältnismäßig gut. Denn Stadtgärtnerin Monika Bäder und ihre Mitarbeiter achteten sehr darauf, dass es in der Stadt viele naturbelassene Wiesenstücke gibt. Die werden seltener gemäht, weshalb dort auch Pflanzen überleben können, die woanders keine Chance haben.

Ein Flammendes Adonisröschen. | Bild: Jörg Büsche

Das Flammende Adonisröschen zum Beispiel, wie Harald Gretscher erklärt. Die Intensivlandwirtschaft hat der scharlachrot blühenden Blume beinahe schon den Garaus gemacht. Längst steht sie auf der Roten Liste der bedrohten Pflanzen. Was Herbizide und Düngemittel nicht leisten, das schafft der tiefgreifende Pflug. Er vergräbt die Samen des Adonisröschens in der Tiefe. Hier auf der Blühwiese gedeiht er.

Auch das seien Zusammenhänge, die die Schüler erfahren, erzählt Alexandra Gretscher. „Natürlich brauchen die Landwirte Futterwiesen“, räumt sie ein. Ohne Blühstreifen, ohne Lebensräume für Insekten aber droht die biologische Vielfalt zu verschwinden. Und das schon in der Schule zu lernen, sei lebenswichtig – für uns alle.