In der Nähe der Weingartenstraße in Ittendorf war es gegen 18 Uhr zu einem Flächenbrand gekommen, so die Feuerwehr Markdorf. Zur Unterstützung wurden noch das Tanklöschfahrzeug und ein Gerätewagen der Abteilung Markdorf-Stadt angefordert. Nach 20 Minuten war das Feuer im Wesentlichen gelöscht.

