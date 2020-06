Die Dimensionen des Neubaus: Die Grundmaße betragen 36 Meter mal 29,7 Meter. Entstehen werden zwei Vollgeschosse sowie ein Attikageschoss mit insgesamt neun Wohneinheiten. In der Tiefgarage wird Platz für 20 Fahrzeuge sein, oberirdisch entstehen weitere vier Stellplätze, 18 Fahrradabstellplätze sowie ein Kinderspielplatz mit rund 35 Quadratmetern.

Der Technische Ausschuss hat in jüngster Sitzung am Dienstagabend in der Stadthalle zwei Befreiungen bei einer Enthaltung von Arnold Holstein zugestimmt. Zum einen gibt es ein Flachdach statt eines Sattel- oder Walmdaches. Stellplätze entstehen außerhalb des Bauraums.

Wie Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel erklärte, lasse der Bebauungsplan „Kreuzgarten“ diese Befreiungen zu. Gleichgelagerte Befreiungen habe man auf dem benachbarten Areal Zum Säntisblick 13 erteilt. Schlegels Fazit: „Das Bauvorhaben ist zwar groß, aber unkritisch“. Im Gegensatz zu früheren Gremiensitzungen gab es dieses Mal keinen Diskussionsbedarf.