Freudige Nervosität, als die Markdorferin Antje Strathmann-Cisse daheim zum Handy greift und ihren rund 4500 Kilometer entfernten Ehemann Achraf Kayamaga Cisse im afrikanischen Togo anruft. Die Technik macht‘s möglich. Allerdings mit Unterbrechungen, sodass bei der Videotelefonie per WhatsApp immer wieder kurze Standbilder zu sehen und teils nur abgehackte Sätze zu verstehen sind. Nach kurzer Begrüßung fragt sie: „Wo – wo bist du... wo ist das?“ Wie sich herausstellt, ist er gerade in der Hauptstadt. „...die Bushaltestelle, in Lomé.“ Und gleich ist ihr klar „ah, wartest du auf die Kolanüsse.“ Er: „Ja, ich muss das ab...holen, die sind schon da.“ Sie ist zufrieden. „Ah super, super.“

Video: Ganter, Toni

Kolanüsse? Ja, auch in Togo wächst Kola. Wie Strathmann-Cisse erzählt, haben sie für die deutsch-togoische Kooperative „Cashew To‘go“ im sächsischen Klipphausen ein Unternehmen als Kunden gewinnen können. Dort wird aus dem von der Kooperative gelieferten Kakao und Kola Getränkepulver hergestellt.

Ein klassisches Beispiel für Märkte in Togo. Bild: Achraf Kayamaga Cisse | Bild: Achraf Kayamaga Cisse

Vor rund drei Jahren hat das deutsch-togoische Ehepaar, Kunsttherapeutin Antje Strathmann-Cisse und Händler Achraf Kayamaga Cisse, in dessen Heimatstädtchen Sokodé eine Kooperative „Cashew To‘go“ gegründet. Sokodé ist ländlich und recht zentral in Togo gelegen. Der Kooperative gehören derzeit rund 260 Kleinbauern an, die zusammengerechnet knapp 570 Hektar bewirtschaften. Vermarktet werden für diese Erzeuger Cashew-Kerne, Mus von gerösteten Cashews, Kaffee und inzwischen auch Kakao sowie Kolanüsse in Togo und in Deutschland. Nach Angaben von Antje Strathmann-Cisse sind die Kooperative, Waren und auch das kleine Büro in Markdorf von der französischen Organisation Ecocert überprüft und haben deren Bio-Zertifizierung erhalten. Internet: www.cashewtogo.de

Vor ziemlich genau einem Jahr ist Achraf Kayamaga Cisse in seine Heimatstadt Sokodé gereist, um die Kooperative voranzutreiben. „Der für Ende März/Anfang April geplante Rückflug war natürlich im voraus gebucht“, erzählt Strathmann-Cisse. Doch dann wird wegen der Corona-Pandemie nichts daraus. „Kompletter Lockdown in Togo. Sogar die Grenzen waren dicht.“ Dann habe es zwar mal buchbare Flüge gegeben, „aber Ticketpreise von 4000 bis 5000 Euro sind für uns als Kleinunternehmen, das die Kooperative aufbaut, nicht bezahlbar“, erzählt die hauptberufliche Kunsttherapeutin.

Also kümmert sich der Ehemann seither gezwungener Maßen in der Heimat um das Tagesgeschäft. Die Trennung auszuhalten ist „schwer, sehr schwer, sehr schwer“, sagt Cisse. Während des Gesprächs wird spürbar, dass der Arbeitsalltag die Trennung für beide irgendwie erträglicher macht.

Hinzukommen pandemiebedingte Unwägbarkeiten und daraus folgende Verzögerungen. „Es ist viel dazwischen gekommen und vieles hat nicht geklappt“, berichtet Cisse. Gekaufte Maschinen, um Cashew-Nüsse nicht mehr handbetrieben knacken zu müssen, werden wegen der geschlossenen Grenzen erst mit monatelanger Verzögerung geliefert. Alles läuft sehr viel zäher, umständlicher und zeitaufwendiger ab. „Das zehrt an den Kräften, zerrt an den Nerven und ist auch psychisch belastend“, sagt Strathmann-Cisse frank und frei. „Im Nachhinein fragt man sich, wie das alles doch noch geklappt hat.“

Achraf Kayamaga Cisse hat eine Tour im Norden Togos gestartet, um bei Landsleuten für Produkte der Kooperative die Werbetrommel zu rühren. Ein in Deutschland für ein paar hundert Euro gekaufter und überführter VW-Bus leistet da gute Dienste. Cisse und Mitarbeiter kochen auch Kostproben, beispielsweise mit dem jüngsten Produkt als Zutat: Mus aus gerösteten Cashew-Kernen. „Ist gut zum Anreichern von Soßen oder auch als Brotaufstrich – ähnlich wie bei Erdnüssen“, erklärt Strathmann-Cisse. Viele Städter dort wüssten nicht, dass in Togo Cashews angebaut werden.

Achraf Kayamaga Cisse (links) wirbt bei Landsleuten auch für das jüngste Produkt: Mus aus gerösteten Cashewkernen. Verwendbar als Brotaufstrich oder zum Anreichern von Soßen – ähnlich wie man es von Erdnüssen kennt. | Bild: privat

Die erwähnten Knackmaschinen, vor ein paar Wochen in Sokodé angekommen, sind inzwischen in Betrieb. „Aber da muss noch viel gemacht werden, das läuft noch nicht so“, erzählt Cisse. Mehr Cashew-Kerne als gewünscht sind Bruchware. Auch eine trommelförmige Maschine zum Sortieren nach Größen der Kerne ist angeschafft. Bislang erledigen das Mitarbeiter von Hand.

Aufbau von Maschinen zum Knacken von Cashew-Kernen in einer Halle der Kooperative „Cashew To‘go“ im Städtchen Sokodé. | Bild: Achraf Kayamaga Cisse

Aber Cisse will sich nicht beklagen und gibt sich optimistisch. „Wir sind zufrieden“, sagt er. Inzwischen gebe es für die Kooperative und deren Waren Zertifikate von Ecocert. Die in Frankreich gegründete Organisation vergibt Bio-Zertifikate nach strengen Richtlinien. Für die Kooperative in Togo ist eine Ecocert-Dependance aus Burkina Faso zuständig. Wegen der erwähnten Grenzschließung hat es also auch mehrwöchige Verzögerungen mit den Zertifizierungen gegeben.

Auf dem Areal der Kleinbauern-Kooperative in Sokodé inspizieren Mitarbeiter und Mechaniker eine Sortiermaschine für Cashew-Kerne. Bild: Achraf Kayamaga Cisse | Bild: Achraf Kayamaga Cisse

Unterm Strich läuft es für die Kooperative allem Anschein nach ganz gut. „Derzeit bewirtschaften etwa 260 Kleinbauern knapp 570 Hektar“, rechnet Strathmann-Cisse überschlägig vor, „und noch mal so viele wollen dazukommen.“ Allerdings: „Es ist gar nicht so einfach, geeignete Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, auch Verantwortung in leitenden Positionen zu übernehmen.“ Das hänge auch damit zusammen, dass Sokodé ländlich gelegen ist und vorrangig Landwirtschaft betrieben wird. Und Städter wollen offenbar ungern aufs Land...

Achraf Kayamaga Cisse zählt schon die Tage bis zum Rückflug, der gleich nach Weihnachten klappen soll. „Ich komme bald nach Hause“, sagt er lachend, „am 28. Dezember bin ich in München.“ Na dann: Daumen drücken.