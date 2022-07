Susanne Goes hat die Schürze um. „Ich will helfen“, sagt die 49-Jährige, die eine Anzeige der Stadt entdeckt hatte: die Einladung zum „Neustart der Impulsmahlzeit“ in der Mittleren Kaplanei. Susanne Goes war sofort begeistert von der Idee, die hinter dem Wort Impulsmahlzeit steht: Dass Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen gemeinsam speisen. Und Susanne Goes‘ Eindruck nach anderthalb Stunden: „Hier begegnen sich fröhliche Menschen bei gutem Essen.“ Gekocht wird in der Stadtküche. Susanne Goes sorgt für den ersten Gang und schöpft Suppe auf die Teller.

Markdorf Von der Brandnacht betroffene Landwirtsfamilie dankt für ergreifende Welle der Hilfsbereitschaft Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot wendet sich wirklich an jeden, erklärt Frank Hartel, Markdorfs Behindertenbeauftragter. Er hat das Konzept maßgeblich entwickelt. Bei Tisch, so skizziert Hartel seine Idee, „sollen sich Leute aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen begegnen“. Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung. Menschen mit hohem Einkommen, Menschen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen. Menschen in Beschäftigungsverhältnissen, Menschen, die Arbeit suchen.

„Beim gemeinsamen Essen kann es ja auch zu Gesprächen kommen“, erklärt Frank Hartel. Und bis Corona, bis solche Begegnungen durch die Pandemieauflagen unterbunden wurden, habe das gut funktioniert. Ob Sparkassenangestellte oder Rathausmitarbeiter, ob Rentner oder Alleinerziehende mit kleinen Kindern, ob schwer Beeinträchtigte oder nur leicht Gehandicapte – im großen Saal aßen alle miteinander, was ihnen die ehrenamtlichen Helfer auf die Teller gaben.

Frank Hartel, Markdorfs Behindertenbeauftragter, lädt zur Impulsmahlzeit in der Mittleren Kaplanei ein. | Bild: Jörg Büsche

„Essen verbindet“, sagt Irmgard Teske, Diplom-Psychologin und Professorin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Jüngst war es Putengeschnetzeltes mit Nudeln und Gemüse, das als Impulsgeber auf die Teller kam. Leckeres Essen lockert die Zunge. Und an manchem Tisch, sind die dort Sitzenden längst in Gespräche vertieft, noch bevor das Essen auf dem Tisch steht. Ob das zu Denkanstößen führt, wie sich das Wort Impuls ja auch begreifen lässt, scheint nicht so wichtig. Entscheidender ist das, was Stefania Menga beobachtet hat. „Ganz viele haben eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft“, so die Pastoralreferentin.

Die Impulsmahlzeit findet an jedem ersten und dritten Freitag im Monat in der Mittleren Kaplanei von 12 bis 14 Uhr statt. Die Mahlzeiten kosten 5 Euro und bei Bedürftigkeit die Hälfte. Um Voranmeldung, möglichst bis jeweils donnerstags um 10 Uhr unter Telefon 0 75 44/50 02 84, wird gebeten.