von Christiane Keutner

Die allgemeine Aufbruchstimmung im Frühling wollen die über 20 Anbieter der zwei Gesundheitswochen nutzen: „Nach den herausfordernden Monaten findet sicher jeder Typ etwas, um wieder zu Ausgleich und Balance zu kommen und etwas für seine Gesundheit zu tun“, so Saskia Friedrich-Rother, projektverantwortliche Mitarbeiterin von Markdorf Marketing. Viele Termine werden digital, per Video oder Zoom angeboten. Bei Heilpraktikern, Optikern und Hörgeräteakustikern können unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben Einzeltermine gebucht werden.

Es gibt Rabatte, Online-Vorträge und -Meditationen, ein Webinar Augentraining, Einzeltermine, um Wildkräuter am Gehrenberg zu entdecken, Workshops mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern, Online-Informationsabende zu Stress- und Burnout-Prävention, kostenlose Höranalysen und Sehtests, eine virtuelle QiGong-Schnupperstunde, Ausdauertraining via Zoom-Meeting, Videos mit Trainingssequenzen zu Yoga, Räkelgymnastik, Reaktiv-Walking, Slow Jogging und vieles mehr. Darüber hinaus gibt Markdorf Marketing Tipps für Bewegung auf bekannten, aber eventuell bei dem einen oder anderen in Vergessenheit geratenen Pfaden in der Region.

Büchertipps ergänzen die Aktionswochen: Die Bibliothek hat digitale Medientische eingerichtet. Auf der Internetseite findet man einen Büchertisch speziell für die Gesundheitswochen mit Themen wie seelisches Gleichgewicht, Fasten, Rückenschmerzen oder Outdoor-Aktivitäten in Markdorf. Die Bücher können angeklickt und über E-Mail zur Abholung bestellt werden: www.bzm-markdorf.de/bibliothek/angebote.

Das komplette Programm der Gesundheitswochen mit den Anbietern und ihren speziellen Offerten ist zu finden unter: http://www.markdorf-marketing.de