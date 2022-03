Kein Weg, kein Steg, weit und breit auch kein Gebäude geschweige denn Menschen sind zu sehen. Der Blick fällt auf eine Uferlandschaft, auf einen Fluss, der durch eine grüne Landschaft mäandriert. Aufgeräumt wirkt sie, so gar nicht wie nach einer Überschwemmung. Am Himmel zeigt sich keine Wolke. Anders als auf der riesigen Leinwand, die vom Boden aus in den Himmel wächst – haushoch und die Bäume am Ufer klein wirken lässt als wäre sie ein Wolkenkratzer. Das darauf gemalte Bild zeigt wiederum Bäume – diesmal unter dunklen Wolken.

Helga und Wolfgang Böhler schauen auf fünf Jahrzehnte Tätigkeit als Galeristen zurück. | Bild: Jörg Büsche

Gemalt hat dies Bild mit dem Bild darin Franz Politzer. Es ist genauso surrealistisch wie etliche weitere Arbeiten des in Kärnten lebenden Künstlers – ein bisschen Max Ernst, ein bisschen mehr René Magritte. Von diesem etwas von dessen Hintergründigkeit, von jenem etwas von der versteckt lauernden Beklemmung. Teilt das Bild vor Flusslandschaft, wie sein Titel lauten könnte, den Himmel doch in unterschiedliche Tageszeiten. Und dieses Phänomen begegnet immer wieder auf Politzers Gemälden. Allesamt spielen sie mit der Atmosphäre, auch die nun im Markdorfer Doschhaus ausgestellten Bilder. Hell vor Dunkel, orange-gelbliches vor rötlichem Licht, eingerückt in Flächen, die mal wie vorgeschobene Kulissen wirken, dann wieder als Silhouette eines einzelnen monumentalen Brückenpfeilers erscheinen. Und auch auf ihn sind wiederum Landschaft, Vegetation und Himmel projiziert.

Markdorf Ausstellung in der Stadtgalerie macht Masken zum Thema Das könnte Sie auch interessieren

„Wir kennen uns nun schon seit 45 Jahren“, blickt Franz Politzer auf die lange Zusammenarbeit mit dem Galeristen Wolfgang Böhler zurück. Politzer erinnert sich gerne an diese Zeit. Damals, in den 70er Jahren sei es noch etwas einfacher gewesen für junge Künstler, einen Galeristen zu finden, auch von der Kunst zu leben. Freilich, so schränkt Politzer ein: „Man musste schon fleißig sein.“ Und er sei fleißig gewesen. Nach seinem Studium an der Wiener Akademie der bildenden Künste habe er zahlreiche Radierungen gemacht – sehr viele sogar. „Grafiken waren damals günstig“, erläutert der Maler und Grafiker.

Eins der derzeit im Doschhaus ausgestellten Gemälde von Franz Politzer. | Bild: Jörg Büsche

Es ist ein Jubiläum, zu dem Franz Politzer angereist ist. Denn Wolfgang Böhler lädt zu seiner nunmehr 375. Ausstellung ein. Sie findet nicht in eigenen Galerieräumen statt, sondern im Doschhaus, Marktstraße 17, in dem die Stadt seit Längerem diversen Ausstellern Einlass bietet. Bis zum 12. April sind dort nun die Gemälde von Franz Politzer zu sehen. Außerdem aber stellt Wolfgang Böhler Grafiken aus. „Von Altenbourg bis Zelmer“ heißt seine Jubiläumsausstellung, in der die Besucher teils auf die ganz großen Namen treffen, teils den Arbeiten unbekannterer Talente begegnen. Der Besuch lohnt sich also unbedingt. Schon weil beinahe die gesamte technische Bandbreite der Grafik präsentiert wird.

Die Ausstellung „Von Altenbourg bis Zelmer“ ist noch bis zum 12. April geöffnet. Donnerstags und samstags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Termine können telefonisch vereinbart werden: Telefon 01 73/6 58 62 70