Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Oberteuringen vor 21 Minuten

Im Sport hat sich das Vereinsleben inzwischen wieder gut eingespielt

Im Gegensatz zum vergangenen Winter ist Sport im Verein wieder möglich. Aktuell gilt das jedoch in der Halle nur für Geimpfte oder Genesene. Theoretisch wäre in der aktuellen Corona-Warnstufe die Teilnahme auch mit einem negativen PCR-Test möglich. Laut der Sportvereine in Markdorf und Umgebung spielt das aber so gut wie keine Rolle. Nur vereinzelt haben sich Vereinsmitglieder und Übungsleiter abgemeldet.