Karl-Heinz und Bisy sind ein sehr ungleiches Paar. Nicht nur, weil Bisy sechs, Karl-Heinz dagegen acht Beine hat. Richtig schwieriger macht etwas Anderes die Beziehung zwischen den beiden. Karl-Heinz ist kein Vegetarier, dafür aber eine Spinne. Darum zählt Bisy auch zu seinen Lieblings-Leckerbissen. Darum ist Stubenfliege Bisy auch so gar nicht erfreut, als sie Karl-Heinz, der Spinne, ins Netz geht. „Du spinnst wohl!“ schimpft Bisy. Und „Du spinnst wohl“, heißt auch das Kinderbuch von Kai Pannen. Es dient als Grundlage für das gleichnamige Kindertheaterstück.

Regisseurin Marianne Walter wird es am Stadtfestwochenende in der Markdorfer Stadthalle aufführen. Womit auch schon die zweite spannende Geschichte eine glückliche Wende genommen hat. Denn so einfach ist es nicht, junge Schauspieler zu finden. Selbst die Kinder zwischen zehn und 14 Jahren sind inzwischen so sehr mit Hausaufgaben, Sport oder Musizieren beschäftigt, dass sie kaum noch Zeit finden, Theaterrollen einzustudieren, geschweige denn die aufwendig Probenarbeit auf sich zu nehmen.

Nach etlichen Absagen und mit viel Überredungskunst ist es Marianne Walter am Ende doch noch gelungen, eine hinreichende Zahl von jungen Schauspielern für das Stück zu begeistern. Theresa zum Beispiel. „Mir macht es Spaß, vor der Klasse zu sprechen“, erklärt die Zehnjährige. Da hat ihre Lehrerin einfach Marianne Walters Notruf-Flyer „Hauptrolle gesucht!“ an Theresas Eltern weitergeleitet. Theresa kam, sprach und spielt nun mit – als Grille, als Arzthelfer und als Raupe Rolf. „Das Stück ist witzig“, findet Theresa. Und Bea, ihre Freundin, findet das auch. „Groß sind unsere Rollen ja nicht“, erklärt Bea. Was dann bei Hannes ganz anders aussieht. Der Neunjährige spielt die Fliege Bisy. Er musste sehr viel Text lernen. Gleiches gilt für Birgit Zimmermann, die die Spinne Karl-Heinz spielt.

Aufführungen am 9., 10. und 11. Juni jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei.