Wer bei Ikea ein Möbelstück kaufen möchte, muss aus Markdorf und der Umgebung schon längst nicht mehr nach Ulm fahren: Online bestellt, kann man sich die Ware auch in eine der Abholstationen liefern lassen, die es in Friedrichshafen, Lindau und Ravensburg bereits gibt. Nun weitet der schwedische Möbelriese sein Angebot aus und eröffnet am Dienstag, 22. August eine Abholstation in Markdorf.

An der Türe gibt es per QR-Code Informationen zur Abholstation. Darunter ist auch das Ikea-Logo bereits angebracht. | Bild: Grupp, Helmar

Die so genannte Storebox, in der sich die Abholstation befindet, ist in der Ravensburger Straße 32, direkt neben dem ehemaligen „Ljubis Bratpfännle“. Ware kann dort rund um die Uhr abholen, Voraussetzung dafür ist ein Zahlencode, den man von Ikea per E-Mail bekommt, wenn die online bestellten Möbel eingetroffen sind.

In der Friedrichstraße in Friedrichshafen gibt es seit Ende 2022 bereits eine Abholstation. Weitere finden sich in Lindau und Ravensburg. In Ravensburg gibt es außerdem ab September auch ein Ikea-Planungsstudio. | Bild: Wieland, Fabiane

Die Bodenseeregion scheint für Ikea eine lukrative Region zu sein. Denn das Unternehmen hat außerdem beschlossen, den Standort im Ravensburger Gänsbühl-Center ab September als eines von fünf Planungsstudios in Deutschland nun dauerhaft weiterzubetreiben. Im Februar 2022 war dort ein Pop-up-Store gestartet, den das Unternehmen als sein „kleinstes Format“ bezeichnete. Der Test war auf 18 Monate begrenzt. Die Resonanz ist offenbar so groß, dass der 90 Quadratmeter große Laden dauerhaft bleibt.

„Die Bodenseegegend ist ein attraktiver Standort für Ikea“, bestätigt Jürgen Wießmann, Market Manager für Ulm und Ravensburg. In den Planungsstudios liegt der Fokus auf Küchen und Kleiderschranksystemen. Mit den Beratern vor Ort lassen sich aber auch andere Einrichtungspläne erstellen. Auch hier können die Artikel direkt nach Hause, in ein Einrichtungshaus oder in eine der Abholstationen bestellt werden.

Die Abholstationen, auch die in Markdorf, bestehen aus mehreren Räumen mit großen, individuell zugewiesenen Boxen. Auch dafür gibt es einen Zahlencode zum Eintippen. Für sperrige Gegenstände stehen in den Storeboxen Sackkarren bereit. Für die Lieferung in eine Abholstation berechnet Ikea eine Gebühr in Höhe von 20 Euro, unabhängig vom Bestellwert und der Größe der Ware. Ab einem Gewicht von 30 Kilogramm lohnt sich das, darunter ist ein Postversand günstiger.