Markdorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Ich fühl‘ mich, als ob ich eingesperrt wäre“: Jugendliche aus Markdorf schreiben über Lockdown und Home-Schooling

Seit mehr als sechs Wochen lernen die Schüler auch in Markdorf inzwischen im Home-Schooling. Anlässlich eines Zeitungsprojektes sollten Neuntklässler am Bildungszentrum ihre eigenen Betroffenheiten schildern. Was macht die Isolation im Lockdown mit ihnen? Ihre Antworten sind überraschend, schonungslos offen und sehr nachdenklich machend.