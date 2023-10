Bischofsmütze, Ufo, Blue Ballet, Butternut sowie Eichel-, Flaschen- und Muskatkürbis: Das sind nur ein paar von etwa 200 Speisekürbis-Sorten, die es in Deutschland gibt. Der bekannteste ist wohl der Hokkaido. Er besticht durch seinen nussigen Geschmack, der vor allem in Suppen oder wenn er im Ofen gegart wird, gut zur Geltung kommt.

Kürbisse haben aber nicht nur auf dem Teller Hochkonjunktur, denn, wenn sich Ende Oktober Halloween nähert, wird mit ihnen geschnitzt, gebastelt und verziert. Wer kennt sie nicht, die Geisterköpfe, die aus einem Kürbis gezaubert werden? Dabei entstehen teilweise wahre Kunstwerke. Es gibt sogar schon Weltmeisterschaften im Kürbisschnitzen.

Anbau wird immer schwieriger

Einer, der in Sachen Kürbis jede Menge erzählen kann, ist Bruno Stotz. Der junge Landwirt baut auf seinem Hof zwischen Ittendorf und Markdorf auf etwa zehn Hektar an die 100 unterschiedliche Kürbissorten an. Damit gehört er zu den größten Kürbisproduzenten in der Region. Auf dem Stotz Hof gibt es eine ganze Bandbreite sowie eine große Auswahl von Speisen im eigenen Hofladen und Hofcafé.

Der Stotz Hof in Wirrensegel bietet eine breite Palette an Kürbissorten, die direkt vor Ort zur Auswahl stehen. | Bild: Jäckle, Reiner

Er betreut auch sieben Verkaufsstellen an der Straße von Krauchenwies bis Meersburg und Denkingen bis Ailingen. Auch wenn es scheinbar jede Menge Kürbisse gibt, war diese Saison nicht gut. „Die Wetterextreme nehmen einfach immer mehr zu“, so der 30-Jährige. „Die lange Trockenheit im Sommer hat den Kürbissen nicht gutgetan.“ Seine Mitarbeiter hätten zwar vier Wochen lang die Felder mit Tanks von Hand gegossen, doch letztlich seien sie dieses Jahr nicht ganz so groß, und es gebe schlichtweg weniger.

Was der Kürbis mit der Kartoffel gemeinsam hat

Gegen Unkraut verwendet Bruno Stotz keine Spritzmittel. Da wird von Hand gehackt. Umso wichtiger ist die Pflege der Setzlinge, die händisch im Mai gesetzt werden. „Wir arbeiten zudem viel mit Kompost, um den Boden zu verbessern“, erklärt er. „Das ist unser Kapital. Ein humusreicher Boden kann das Wasser etwas länger speichern.“

Der 30-Jährige verdient nicht nur Geld mit Kürbissen, er ist auch selbst von dem Gemüse fasziniert: „Man kann mit Kürbis eigentlich das Gleiche machen wie mit Kartoffeln“, erklärt er. „Es ist ein recht günstiges Gemüse, mit dem man problemlos die ganze Familie satt bekommt.“ Außerdem eigne es sich sowohl für herzhafte als auch für süße Speisen.

Hintergrund Stotz Hof Zwischen Markdorf und Ittendorf liegt in Wirrensegel der Stotz Hof in Sichtnähe zur Bundesstraße 33. Mit etwa zehn Hektar Anbaufläche ist Bruno Stotz einer der größten Kürbis-Produzenten in der Region. Insgesamt hat er 50 Hektar landwirtschaftliche Fläche und pflanzt hauptsächlich Erdbeeren, Artischocken, Kürbisse und Obst für die Verarbeitung an. Seit 2019 gibt es sogar die hofeigene Cider-Produktion und seit diesem Jahr einen modernen Hofladen mit Hofcafé.

Fingerfood zum Selbermachen

Die Saison ist bereits auf der Zielgeraden. Schnitzkürbisse gibt es vom Stotz Hof noch bis Halloween. Danach lässt die Nachfrage schlagartig nach. Speisekürbisse gibt es länger. In der Regel bis zum ersten Frost. Der Butternut ist der Lieblingskürbis von Bruno Stotz. Und am liebsten isst er den Auflauf mit Kürbis, Birne und Rindfleisch, den es im Herbst bei der „Feldtafel“ bei ihm auf dem Hof gab.

An Halloween werden wieder zahlreiche Kürbisgeister geschnitzt. Der Absatz an Schnitzkürbissen nimmt in den vergangenen Jahren immer weiter zu. | Bild: Jäckle, Reiner

Und für alle, die noch keinen Kürbisgeist zu Halloween haben, hat der Landwirt aus Wirrensegel auch noch einen Tipp: „Wer seinen Kürbisgeist aus Ölkürbissen schnitzt, kann die Kerne auch noch weiterverarbeiten“, sagt er. „Sie haben nur eine dünne Haut. Man kann sie trocknen, salzen oder ganz einfach frisch essen.“ In der Steiermark in Österreich wird aus diesen Ölkürbissen das international bekannte Kürbiskernöl hergestellt.

Kürbis-Hype könnte weitergehen

In diesem Jahr stand die Eröffnung des neuen Hofladens im Vordergrund. Doch in Sachen Kürbis hat Bruno Stotz schon jetzt viele Ideen. „Wir werden versuchen, im kommenden Jahr Kürbis-Erlebnisse anzubieten“, sagt er mit Blick nach vorne. „In den vergangenen Jahren erlebte der Kürbis einen wahren Aufschwung und das wird hoffentlich auch so bleiben.“