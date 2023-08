Die Zahl der Grundschüler, die beim Wechsel auf eine weiterführende Schule nicht schwimmen können, wächst rasant. Laut einer Anfang des Jahres veröffentlichten Studie der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich die Zahl der Nichtschwimmer unter den Sechs- bis Zehnjährigen von 2017 bis 2022 verdoppelt – auf nunmehr 20 Prozent.

DLRG-Ortsgruppe über wachsende Nichtschwimmer-Quote besorgt

Diese Problematik ist auch der DLRG-Gruppe Bermatingen-Markdorf bekannt. „Zum Teil ist das auch eine Folge des ausgefallenen Schwimmunterrichts in der Pandemie-Phase“, sagt der Vorsitzende Markus Rank. Doch alle Einsicht, alle Aufholabsicht helfe wenig, wenn es an Schwimmlehrern beziehungsweise an Lehrkräften mit der vorgeschriebenen Qualifikation zum Rettungsschwimmer fehle.

Wer erst schwimmen lernen muss, dem empfiehlt Markus Rank auf professionelle Schwimmkurse zurückgreifen, die in den Schwimmbädern angeboten werden. Ihm bereitet die wachsende Zahl der Nichtschwimmer unter Kindern und Jugendlichen Sorgen.

Frühschwimmer-Abzeichen ist nur ein erster Schritt

Das Frühschwimmer-Abzeichen „Seepferdchen“ ist für Kinder der erste Schritt, um ein sicherer Schwimmer zu werden. Die DLRG empfiehlt, ab vier Jahren mit der Wassergewöhnung zu beginnen und ab etwa fünf Jahren mit einem Seepferdchen-Schwimmkurs zu starten. In diesem Alter haben Kinder in der Regel die koordinativen Voraussetzungen, um Schwimmen zu lernen.

Alexander Bernhardt, stellvertretender Leiter der Ausbildung in der DLRG-Ortsgruppe, weist aber auch darauf hin, dass das Seepferdchen allein nicht ausreiche. Sehr viele Väter und Mütter wiegen sich in Sicherheit, weil das Kind den Sprung vom Beckenrand gewagt und anschließend die 25-Meter-Bahn bewältigt hat. Tatsächlich, so Alexander Bernhardt weiter, sei das noch relativ weit entfernt vom sicheren Schwimmen.

Beruhigter können Eltern sein, wenn ihr Kind die Voraussetzungen fürs Schwimmabzeichen in Bronze erfüllt hat. Das entspreche in etwa dem früheren „Freischwimmer“: Kopfsprung, 15-minütiges Schwimmen, mindestens 200 Meter in zwei verschiedenen Schwimmarten, Tieftauchen und Paketsprung vom Block oder Ein-Meter-Brett.

Spaß an Bewegung im Wasser

Die wöchentlichen Schwimmtrainings der DLRG-Ortsgruppe im Hallenbad Mühlhofen sind jenen vorbehalten, die bereits schwimmen können. Mit den Schwimmanfängern, also jenen, die das Seepferdchen besitzen, wird konsequent auf die folgenden Prüfungen hingearbeitet. Und bei allen anderen „Schwimmbegeisterten“, so Rank, gehe es dann schon deutlich sportlicher zu. „Wobei der Spaß an der Bewegung im Wasser grundsätzlich an erster Stelle steht“, erklärt der DLRG-Vorsitzende Markus Rank

Markus Rank ist ganz in seinem Element, wenn Kinder und Jugendliche Spaß haben an der Bewegung im Wasser. | Bild: Jörg Büsche

Noch mehr Spaß in der Gruppe

Spaß habe man ganz sicher, erklärt Ida Stützenberger von der DLRG-Gruppe. Denn: „Zum Schwimmen kommt noch das Miteinander.“ Gemeinsam in der Gruppe erfolgt die Ausbildung zum Rettungsschwimmer. Aus Kameradschaft entsteht Freundschaft. Sodass auch der Wachdienst am Salemer Schlosssee Spaß macht. „Selbst bei schlechtem Wetter“, ergänzt Jessica Rank.

Im Team spornen sich die jungen Rettungsschwimmern auch zu Höchstleistungen an – so wie jüngst bei der drei Kilometer langen See-Überquerung bei Überlingen, an der neben Ida Stützenberger auch Ana Sofia Schubert teilgenommen hat. Bis zu solchen Strecken ist es jedoch für die Schwimmanfänger im Mühlhofener Hallenbad noch sehr weit. „Wir holen die Kinder vorsichtig ab, ermuntern sie zum Training, aber überfordern sie nie“, sagt Ana Sofia Schubert.

Das sagen zwei Mütter zum Schwimmunterricht

Am Hallenbad in Mühlhofen kommt der SÜDKURIER mit zwei Müttern ins Gespräch. „Baden im See gehört einfach zum Sommer dazu“, erklärt Jasmin Kärcher, Mutter dreier Kinder. Sie hatte ihre beiden Töchter und ihren Sohn bereits vor der Einschulung zum Schwimmunterricht angemeldet. Das Badevergnügen im Bodensee sollte nicht durch Sorgen getrübt werden.

Kein Badespaß ohne schwimmen zu können – für Jasmin Kärcher ist das selbstverständlich. So selbstverständlich wie der Schwimmunterricht für Kinder. | Bild: Jörg Büsche

Beruhig geht es erst an den See, wenn die Kinder schwimmen können, erklärt Isabel Weber. | Bild: Jörg Büsche

„Schwimmen können ist lebenswichtig – gerade in unserer Gegend hier“, findet auch Isabel Weber. Ihre Kinder sind sechs und acht Jahre alt. Eines der Kinder hat das Schwimmen „vom Opa beigebracht“ bekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Bäder damals geschlossen gewesen, sagt Weber. Schwimmen am See gehöre im Sommer einfach dazu, so Weber.