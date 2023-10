Rund 52 Millionen Euro in 15 Jahren – so viel wird die Stadt in den Bereich Bildung und Betreuung investiert haben, wenn die Grundschule Markdorf-Süd fertiggestellt ist. Eine Summe, die für eine Stadt wie Markdorf mit einer Größe von rund 14.000 Einwohnern, immens sei, wie Bürgermeister Georg Riedmann bei einem Gespräch mit Lina Seitzl, SPD-Bundestagsabgeordnete des Landkreises Konstanz, betonte. „Das ist schon beeindruckend, was sie hier leisten“, lobte Seitzl. Da die Region infrastrukturell ihre Probleme habe, sei es umso wichtiger, als Gemeinde attraktiv zu sein.

Um diese hohen Ausgaben finanzieren zu können, braucht die Stadt Zuschüsse aus Förderprogrammen. Eins davon ist das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK), für das die Verwaltung einen Antrag gestellt hat. Bereits zum dritten Mal. Da die ersten beiden Versuche erfolglos waren, hat Georg Riedmann Lina Seitzl eingeladen, um das Projekt Neubau Grundschule und Turnhalle vorzustellen. Nachdem Architekt Tobias Müller diesen Part übernommen hatte, sagte Seitzl ihre Unterstützung zu. Die Entscheidung in Berlin trifft aber nicht sie, sondern der Haushaltsausschuss.

Die für die Förderrunde 2023 zur Verfügung stehenden Bundesmittel liegen bei 400 Millionen Euro, die eingereichten Anträge belaufen sich auf insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro. Bei einem positiven Bescheid kann Markdorf mit einer Fördersumme von rund drei Millionen Euro rechnen, die Gesamtkosten für den Bau der Turnhalle liegen laut Kämmerer Michael Lissner derzeit bei 6,3 Millionen Euro. Insgesamt sind für die Turnhalle und die neue Grundschule rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Die Zusage weiterer Fördermittel aus anderen Programmen steht ebenfalls noch aus. Insgesamt kalkuliert die Stadt mit rund 5,5 Millionen Euro Fördermittel.

Riedmann betonte, dass die Bauarbeiten jederzeit starten könnten – geplant seien diese ab Frühjahr 2024.