Mehrheitlich hat der Markdorfer Gemeinderat den CDU-Vorschlag als Alternative zur vom ADFC geforderten und von der Markdorfer Verwaltung favorisierten Fahrradstraße beschlossen: Das schmale Gemeindeverbindungssträßchen, das vom Süden der Stadt aus über den Stüblehof und Bürgberg nach Kluftern führt, soll als landwirtschaftliche Straße bei Anlieger frei umgewidmet werden. Einen entsprechenden Antrag stellt die Stadtverwaltung nun beim Landratsamt.

Anfrage von CDU-Rat Simon Pfluger

Was das für den Pendlerverkehr bedeutet, war in der Sitzung in der Stadthalle noch im Vagen geblieben. Eine klare Antwort auf die Frage des CDU-Rates Simon Pfluger blieben Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess und Bürgermeister Georg Riedmann schuldig. Pfluger führte das Beispiel eines Berufstätigen an, der von seinem Wohnort Ittendorf an seine Arbeitsstätte nach Kluftern pendelt.

Ländliche Idylle: Das Sträßchen zwischen Markdorf und Kluftern führt durch den Weiler Bürgberg hindurch. | Bild: Grupp, Helmar

Was ist mit den Berufspendlern?

Pfluger selbst ging in der Sitzung davon aus, dass Berufspendler diese Route auch weiterhin nutzen können. Doch dem ist wohl nicht so. Bei der Verkehrsbehörde im Landratsamt ist auf Anfrage des SÜDKURIER die Einschätzung eindeutig.

Landratsamt will sich mit den beiden Städten abstimmen

Als Anlieger gälten die Anwohner, deren Lieferanten oder Geschäftskunden, außerdem Grundstückspächter und Personen, die an dieser Straße ihre Arbeitsstelle haben. „Im konkreten Fall ist das Befahren der Straße für Pendler von Ittendorf nach Kluftern nach Einrichtung der Verkehrsbeschränkung mit dem Kfz nicht mehr möglich“, heißt es in der Antwort aus dem Landratsamt. Der geschilderte Fall zeige aber auf, dass es bei Anliegerstraßen grundsätzlich zu „vielen offenen Fragen und Problemstellungen“ komme. Die Verkehrsbehörde werde gemeinsam mit den Städten Markdorf und Friedrichshafen sowie der Polizei erörtern, wie hier weiter verfahren werde.