von Andreas Lang

Wie kommen die Ideen für die Markdorfer Rathausstürme zustande? Welche Arbeit steckt dahinter und klappt immer alles wie am Schnürchen? Im Gespräch mit dem SÜDKURIER hat Obervermesser Clemens Scheidweiler aus dem Nähkästchen geplaudert. So sei die Idee für den jüngsten Rathaussturm, bei dem das Übergangsquartier der Stadtverwaltung mit einem Balkon versehen wurde, direkt entstanden, als sich im vergangenen Jahr herausstellte, dass das Rathaus der Zukunft keinen mehr haben wird.

Wirklich für Stress habe am Ende der Zeitdruck durch die hohe Dynamik in den Corona-Regeln gesorgt. „Das war ein rein und raus aus den Kartoffeln“, beschreibt es der Obervermesser. Erst durfte man gar nichts machen, dann waren es 50 Menschen und am Ende schließlich 200, die auf den Schlosshof durften.

„Wir hatten Glück, dass wir noch unsere Vermesser-Aufsteller aus dem letzten Jahr hatten“, sagt Clemens Scheidweiler. Das Gerüst für einen Balkonnachbau auf dem Schlosshof habe Elmar Bechinger bereitgestellt, einen weiteren Aufsteller mit dem abgebildeten Schultes sowie ein Protestbanner waren über eine Werbeagentur vor Ort schnell organisiert.

Obervermesser Clemens Scheidweiler (links) unterstützt von seinem Vermesser-Kamerad Markus Mock prangerte die unvernünftige Entscheidung der Stadtverwaltung an den Rathausbalkon abzureißen. | Bild: Lang, Andreas

Am entscheidenden Tag selbst war von der Hektik zuvor nichts zu spüren. Souverän stürmte der Vermessungstrupp das Rathaus. In Reimform prangerte Scheidweiler die „unvernünftige Entscheidung“ für den Balkonabriss an. Man habe den Slogan „Markdorf, Balkon zum Bodensee“ und dieser sei nun nicht mehr. Dem setzte der Obervermesser noch eins drauf und unterstellte, dass alle Markdorfer pro Balkon eingestellt seien. Er sehe keine Notwendigkeit für ein Bürgerbegehren, bei dem sich die Verwaltung und der Gemeinderat gegebenenfalls blamieren könnten. „Nein, wir sprechen von Bürger-bekehren und werden alle 14 156 Bürger abzüglich 25 Stadträte und einen Bürgermeister auf unserer Seite haben“, versicherte er.

Und auch mit einer kleinen Panne am Rande hatten die Vermesser zu kämpfen. „Normalerweise stimmen wir uns im Vorfeld mit der Stadt über den Ablauf ab“, erklärt Clemens Scheidweiler. Dieses Mal allerdings habe Bürgermeister Georg Riedmann knapp eine Stunde vor dem Rathaussturm Bescheid gegeben, dass er sich in den Verwaltungsräumen einschließe werde. Kurzzeitig standen die Vermesser tatsächlich ganz verdutzt vor verschlossenen Türen. Einem Verbündeten ist es zu verdanken, dass am Ende doch noch jemand die Tür aufmachte, damit der Bürgermeister entmachtet werden konnte.