von Jörg Büschemarkdorf.redaktion@suedkurier.de

„Unsere Sendungen gehen vor allem nach Osteuropa“, erklärte Katharina Herzog. Dorthin schicken die Johanniter schon seit nun 29 Jahren ihre „Weihnachtstrucks“, so fährt Mirko Behnke fort. Wie Katharina Herzog auch ist er ehrenamtlicher Helfer an der Johanniter Rettungswache Friedrichshafen. Die 67 Pakete vom BZM werden auf einen LKW umgeladen, der sie gemeinsam mit weiteren Spenden-Chargen per Konvoi gen Osten transportiert.

Von Hand zu Hand gehen die Pakete. Sie wandern aus dem kleinen Raum im Schulgebäude, dem sie sich hoch aufgetürmt haben, durchs offene Fenster über ein winterliches Beet bis hin zum Schulhof auf die Ladefläche. „Macht es doch mit einer Ameisenkette“, hat Maraika Herpertz den Schülern empfohlen, die nun die Pakete mit Schokolade, mit Bonbons, aber auch mit weniger Leckerem darin in einem fort annehmen und weitergeben.

Bodenseekreis Von Schock bis Wunder: Diese Schicksale haben uns 2022 besonders bewegt Das könnte Sie auch interessieren

„Was hineinkommen sollte, war klar vorgegeben“, erklärt Jacqueline Schaber. Wie viel Kilo Zucker, Mehl, Reis oder wie viel Röhrchen mit Brausetabletten verschickt werden dürfen. Realschullehrerin Schaber betreut die Schulsanitäter am Bildungszentrum. Die Schüler aus den siebten Klassen und aufwärts, die erste Hilfe leisten, wenn sich Mitschüler verletzt haben. Und Jacqueline Schaber hält auch den Kontakt zu den Johanniter.

Am BZM sind es die Ehrenamtlichen der Johanniter-Rettungswache Friedrichshafen, die alljährlich die Kurse zur Ausbildung neuer Schulsanitäter anbieten. Realschüler und Gymnasiasten haben beim diesjährigen Weihnachtsbasar des BZM auch gemeinsam um Spenden für den „Weihnachtstrucker 2022“ geworben. Und das mit einigem Erfolg, wie Jacqueline Schaber berichtet. „586 Euro haben wir gesammelt – ein tolltes Ergebnis für drei Stunden.“ Das Geld habe für 20 Pakete gereicht. Waren im Wert von 30 Euro stecken in jedem einzelnen. Die übrigen 47 Pakete kamen als Rücklauf der von den Schulsanitätern verteilten Packzettel. Pakete, die Eltern, die andere Klassen, die Lehrer für die Weihnachtstrucker-Aktion gefüllt hatten.

Die Johanniter Katharina Herzog und Mirko Behnke zeigten sich begeistert vom Engagement der Schüler. Sie waren zum ersten Mal am BZM, um dort die Pakete der Schüler abzuholen. Und beide staunten nicht schlecht darüber, was da per Ameisenkette in den Transporter der Johanniter wanderte. Ob auch Hilfsgüter in die ukrainischen Kriegsgebiete gebracht werden, „ist derzeit noch ungewiss“, erklärt Behnke. Das entscheiden die Johanniter je nach Gefahrenlage. Schließlich wollen sie den Weihnachtstrucker keinen Risiken aussetzen.