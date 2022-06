von Heike Gumsheimer

„Wir versuchen jedes Jahr, viele Ideen der Menschen, die auf uns zukommen, umzusetzen“, sagte Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses bei der Mitgliederversammlung des Familienforums. Vorsitzende Angela Pittermann blickte auf die vergangenen Projekte: „Viel Hilfe und Unterstützung konnten wir für die Geflüchteten aus der Ukraine anbieten“, sagte sie. „Die reichte von einer finanziellen Erstausstattung über die Organisation eines Ukraine-Cafés, Deutschkurse, gesammelte Spenden in Höhe von 78.000 Euro bis hin zur Unterstützung durch den PC-, Fahrrad- und Möbelkreisel.“ Ein Höhepunkt sei ein Ausflug zur Insel Mainau gewesen.

Vorstand Angela Pittermann bleibt Vorsitzende, Katrin Voigtmann ihre Stellvertreterin. Nici Aich ist neue Schriftführerin und Berta Arjona Huertas wird neue Kassiererin. Stephanie Sandkühler und Irmgard Teske bleiben für die Kassenprüfung verantwortlich. Beisitzer sind: Monika Carpenter, Melanie Ganz, Nayiri Apranijan, Martina Hierholzer, Eva Fast, Maren Peißer und Kristina Dietrich. Zur Zeit hat der Verein 390 Mitglieder und 238 bürgerschaftlich Engagierte.

Renate Hold lobte die Hilfsbereitschaft in der Stadt: „Es ist eine echte Stärke von Markdorf, dass die Menschen sehr schnell reagieren.“ Was sich auch jüngst gezeigt habe: „In nur einer Woche wurden 5200 Euro für die ‚Brandhilfe Markdorf‘ gespendet. Die Hilfsbereitschaft reichte bis Tettnang und Eriskirch.“ Große Resonanz habe es auch auf das neue Angebot der „Markdorfer Friedensgespräche“ gegeben. Fragen wie „Bringen schwere Waffen Frieden?“ oder „Was ist Frieden überhaupt?“ hätten zu kontroversen Diskussionsabenden geführt.

Markdorf Überwältigende Hilfsbereitschaft: Rainer Zanker zieht eine Zwischenbilanz seiner Ukraine-Aktion Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die zweite Hälfte des Jahres hat sich das Familienforum einiges vorgenommen. „Ab Herbst gibt es einen Offenen Kühlschrank“, kündigte Hold an. „Jemand geht in Urlaub und hat noch einen Salatkopf im Kühlschrank. Den kann er bringen und jemand mit Bedarf kann ihn holen“, erklärte sie die Idee. In Kooperation mit der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee sei für ukrainische Familien ein Ausflug ins Ravensburger Spieleland geplant, berichtete Pittermann. Die neuen Kurse und Vorträge zu Digitalisierung, Lebensqualität und Selbstbestimmung würden bereits gut angenommen und die Vorbereitungen zum Doppeljubiläum von Familienforum und MGH seien in vollem Gange.