von Sonja Ruess

Das „Il Paese“ hat seit einigen Wochen wieder einen neuen Pächter. Piero Pellegrini kommt ursprünglich aus Pisa in Italien. Seit neun Jahren ist er in Deutschland und hat 35 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. „Ob auf Kreuzschiffen, in Hotels oder als Oberkellner, eigentlich habe ich schon auf der halben Welt gearbeitet“, erzählt der Italiener und lacht. Zuletzt war er drei Jahre als Geschäftsführer einer Pizzeria in Tettnang tätig.

Team besteht ausschließlich aus Familienmitgliedern

Doch warum ausgerechnet in Corona-Zeiten die sichere Festanstellung aufgeben und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? „Es war schon immer mein Traum, mich mit einem Restaurant selbstständig zu machen, daher habe ich nicht lange überlegt, als das ‚Il Paese‘ wieder frei wurde. Es ist einfach ein Unterschied, ob man für den eigenen Laden arbeitet oder angestellt ist“, sagt Piero Pellegrini. Personalprobleme habe er zum Glück keine, da sein Team ausschließlich aus Familienmitgliedern bestehe. „Ich bin sehr froh über die Unterstützung von meinen Nichten und Neffen. Es ist keine einfache Arbeit und es gibt immer viel zu tun. Sie geben alle ihr Bestes.“

Der Pachtvertrag läuft für drei Jahre mit Option auf Verlängerung. Doch er wisse jetzt schon, dass er bleiben werde. „Die Ittendorfer sind wirklich nette Menschen und wir fühlen uns sehr wohl hier.“ Durch die derzeit geltende 3-G-Regelung spürt der Inhaber nach eigenen Aussagen bislang keinen Umsatzrückgang. „Es ist natürlich nicht schön, dass die Restaurants das jetzt wieder ausbaden müssen. Aber die Gäste sitzen im Sommer, wenn es warm ist, sowieso am liebsten draußen. Und wenn das Wetter dann mal nicht mehr mitspielt, dann kommen sie eben rein. Die meisten unserer Gäste sind komplett geimpft, daher spielt es für sie keine Rolle.“ Trotzdem hofft Piero Pellegrini, dass die Beschränkungen im Winter nicht zunehmen.

Markdorf Sommerrodelbahn, Modeläden und Narrenbrunnen: Diese Ideen haben SÜDKURIER-Leser für die Belebung der Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage, was denn nun das Besondere an seinem Restaurant sei, antwortet der Italiener stolz: „Wir kochen wirklich ausschließlich traditionell italienisch, so wie bei uns zu Hause. Da meine Frau gebürtig aus Sardinien kommt, haben wir auch sardische Spezialitäten auf der Karte. Die kennt kaum jemand.“

Ein kurzer Blick in die Speisekarte bestätigt das: Die Spaghetti alla Carbonara, die vielerorts in Deutschland mit Sahne gekocht werden, bereitet Koch Manuel Floris im „Il Paese“ auf die traditionelle italienische Art zu. Mit gutem Speck, Ei und Parmesan. Ganz wie bei Mama.