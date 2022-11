Markdorf: Kindergärten laufen gemeinsam

Die gemeinsame St.-Martins-Feier der Kernstadtkindergärten findet am Donnerstag, 10. November statt. Dann sind alle Kinder der städtischen Kindergärten, deren Geschwister und Eltern zum großen, gemeinsamen Fest eingeladen. Mit leuchtenden Laternen laufen die Familien von zuhause aus durch die Markdorfer Straßen bis zum Marktplatz, wo sich alle um 18 Uhr treffen. Die in Kreisform aufgestellten Bänke und die Stehplätze hinter den Bänken sind nur für Kindergartenkinder gedacht. Aus Sicherheitsgründen muss ein Fluchtweg für das Pferd freigehalten werden, solange sich dieses im Kreis befindet.

Auf dem Marktplatz findet dann das Martinsspiel statt, welches vom Bläservororchester unter der Leitung von Johanna Clavet musikalisch begleitet wird. Alle Kinder und Gäste sind gebeten mitzusingen. Nach dem Martinsspiel verkaufen die Eltern der Kindergärten Glühwein und Kinderpunsch. Mitzubringen sind eine eigene Tasse und Kleingeld mit. Bürgermeister Georg Riedmann spendiert gebackene Martinsgänse, die an die Kinder verteilt werden. Bei Regenwetter fällt der große Martinsumzug aus.

Stolz tragen die Kinder ihre Laternen, hier in Markdorf im November 2019. | Bild: Christiane Keutner

Das Mehrgenerationenhaus veranstaltet am Mittwoch, 9. November, 17 Uhr, einen Laternenumzug für Kinder und Eltern. Treffpunkt ist an der Kastanie am Weiher. Nach dem Umzug gibt es ein kleines St.-Martins-Spiel. Es wird gebeten, eine eigene Tasse für den Punsch mitzubringen.

Deggenhausertal: Legende und Lichtertanz

Der Kindergarten Untersiggingen veranstaltet am Donnerstag, 10. November seinen Laternenumzug. Die Kinder stellen sich ab 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten auf und ziehen gemeinsam begleitet vom St. Martin mit seinem Pferd und musikalischer Unterstützung durch das Neubaugebiet. Dort wird die Legende des Heiligen St. Martin gespielt sowie ein Lichtertanz von den Füchsen vorgeführt. Im Anschluss daran gibt es, für einen kleinen Unkostenbeitrag, warme Getränke, sowie Wienerle mit Brötchen.

Oberteuringen: Verweilen in der Kirche

In der Kirche St. Martinus in Oberteuringen bietet das Kinderkirchenteam – außerhalb der Gottesdienste – von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. November, Familien an, in Erinnerung an den Heiligen St. Martin vorbeizukommen und zu verweilen. Man kann dort ganztags im Wechsel Martinslieder hören und mitsingen, sowie verschiedene Geschichten und Legenden lauschen. Kinder dürfen ihre Laterne mitbringen und eine der ausgelegten Lichtertüten mit nach Hause nehmen.