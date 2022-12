Beim Einkauf auf dem Wochenmarkt sei sie schon auf die schönen Bilder angesprochen worden, erklärt Sonja Strunk. Die Inhaberin von „Kunst und Rahmen“ in der Hauptstraße stellt seit einigen Tagen in ihrem Schaufenster drei Bilder von Paula Welke aus. „Ausnahmsweise“, erklärt die Geschäftsfrau. Denn eigentlich stehen dort nur Rahmen und Kunstdrucke. Kunstdrucke, die schon seit Jahren den besonderen Stil von Sonja Strunks Geschäft prägen – seitdem sie Kunst und Rahmen von Thomas Kappeler, dem früheren Inhaber übernommen hat.

Teile des Verkaufserlöses gehen an die Tafel

„Weil es für einen guten Zweck ist“, antwortet Sonja Strunk auf die Frage, warum sie für Paula Welke eine Ausnahme gemacht hat. Wo sie doch so viele Talente abweist. „Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Tafel“, erklärt Paula Welke. Lange Jahre war sie Mitglied im Kreis der Markdorfer Malerinnen und Maler. Und sie hat auch selbst Malkurse angeboten. Weitergegeben, was ihr von ihrem Lehrer, Bruno Müller, an technischer Fertigkeit vermittelt wurde. Wegen eines Augenleidens musste Paula Welke Aquarellpinsel und Farbkasten zur Seite legen. „Sehr, sehr schweren Herzens“, wie sie erklärt.

Markdorf Weihnachtsbaumaktion soll bedürftigen Kindern Freude schenken Das könnte Sie auch interessieren

Die Situation der Markdorfer Tafel haben sie berührt. „Es ist doch schrecklich, das bei uns Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen sind“, findet Paula Welke. Und schier nicht mehr zu ertrage sei, wenn der Tafel die Lebensmittel für die Bedürftigen ausgehe, weil schlechterdings nicht genügend Gemüse, nicht genügend Molkereiprodukte da sind. „Da muss man doch helfen“, erklärt die Künstlerin. Ihre Möglichkeit dazu sah sie im Verkauf von Bildern, „die sonst bei uns im Keller stehen“.

Motive aus Markdorf

Dort lagern die Aquarelle, weil einfach nicht mehr genug Platz an den Wänden des Welkeschen Heims ist. Und ihre Qualität ist unbestritten. Das betont auch Sonja Strunk: „Mir gefallen diese Bilder sehr.“ Was bei ihrem Eine-Ausnahme-Machen wohl auch eine Rolle gespielt hat. Hinzu kommt, dass Paula Welke vor allem Motive aus Markdorf gebracht hat.

„Das hat meine Mutter mindestens so überzeugt wie der Hinweis auf die Tafelspenden“, erklärt Stefanie Ströer. Denn auch bei „Haushaltswaren Guldin“ stehen inzwischen echte Welkes im Fenster, unter anderem ein Bischof-schloss. Und für die Künstlerin wie die Tafel hofft Stefanie Ströer, dass möglich viele Markdorfer Paula Welkes Angebot zu einem „ganz besonderen Weihnachtsgeschenk“ aufgreifen, und ein Markdorf-Motiv erstehen.

Markdorf Auch Menschen mit wenig Geld sind Teil der Gesellschaft Das könnte Sie auch interessieren

Dies hofft auch Beatrix Strauch. „Bei uns kommen die Aquarelle beim nächsten Umdekorieren ins Fotofenster. Sie findet die Idee von Paula Welke „einfach toll“. Womit sie nicht allein bleibt. Inzwischen versprechen auch die Markdorfer Malerinnen und Maler, von den Erlösen ihrer aktuellen Ausstellung in der Stadtgalerie an die Tafel zu spenden.