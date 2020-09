Markdorf vor 4 Stunden

Helden des Alltags erhalten Auszeichnungen: Sieben Blutspender in der Stadthalle geehrt

Eine Stadthalle, eigens reserviert für die Ehrung von sieben Blutspendern: So etwas hat es es in der Geschichte des Markdorfer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) noch nicht gegeben. Die Hygiene- und Abstandsvorschriften, die in der Corona-Pandemie gelten, sind bei der Veranstaltung penibel eingehalten worden. „Wir wollten unter allen Umständen diese Blutspenderehrung abhalten, daher dieser ungewöhnliche Rahmen“, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann.