von Leonie Georg

Gudrun Abend steht wie jedes Jahr an ihrem Stand in der Markdorfer Altstadt und verkauft Wollsocken. In diesem Jahr gehen diese noch schneller weg als sonst: „Wir haben in diesem Jahr schon sehr viele Wollsocken verkauft, das muss man wirklich sagen“, erzählt sie uns. Die Temperaturen sinken, die ersten kalten Nächte haben bereits begonnen – sprich: Die Heizsaison hat begonnen.

Wie gehen die Markdorfer mit den steigenden Gas- und Strompreisen um? Wird man bereits kreativ, um Energie einzusparen? Und wie groß ist die Sorge vor einem kalten Winter? Wir haben nachgefragt.

Heizung bis jetzt ausgelassen

Sandra Waldenmayer hat sich dazu entschieden die Heizung bis jetzt aus zu lassen. | Bild: Leonie Georg

Sandra Waldenmayer hat sich entschieden, die Heizung bis jetzt auszulassen: „Wir wollen so spät wie möglich die Heizungen einschalten“, sagt sie uns. „Wir haben wegen der Nebenkosten und allem noch nichts bekommen, deswegen wissen wir noch nicht wie teuer es wird.“ Bevor keine Klarheit über die anfallenden Extrakosten besteht, bleibt die Heizung zunächst einmal aus. Wenn es kälter wird, ist Sparen angesagt: „Wir heizen jetzt auf jeden Fall weniger. Die Zimmer, die nicht gebraucht werden, da werden wir auf jeden Fall minimieren.“

Böse Überraschung mit der Nachzahlung?

Oskar Fischer hat vergangene Woche bereits Kerzen zuhause aufgestellt, anstatt die Heizung aufzudrehen. | Bild: Leonie Georg

Auch Oskar Fischer hat noch keinen Bescheid bekommen. Die Nebenkosten sieht er dann in seiner Abrechnung am Ende des Jahres. Vergangene Woche habe er sich bereits Kerzen angemacht und sie um sich herumgestellt. Eine langfristige Lösung ist das natürlich nicht: „So kalt war es zum Glück noch nicht, dass man total ausgekühlt ist. Aber letztes Jahr hätte ich die Heizung schon angestellt, auf jeden Fall.“ Fischer hofft, dass es einen milden Winter geben wird: „Wenn es einen richtig ordentlichen Winter gibt, dann ist ja vorausprogrammiert, dass es eine Nachzahlung gibt – und dann fragt man sich: woher nehmen?“

Solaranlage macht unabhängig

Evita und Oliver Witt sind von einem kalten Winter nicht so stark betroffen. Sie haben sich bereits im Zuge der Corona-Krise vor eineinhalb Jahren eine Solaranlage auf ihr Dach bauen lassen, um autark zu bleiben. | Bild: Leonie Georg

Die Frage nach der Nachzahlung muss sich das Ehepaar Evita und Oliver Witt zum Glück nicht stellen. Sie haben sich bereits im Zuge der Corona Krise vor eineinhalb Jahren eine Solaranlage auf ihr Dach bauen lassen, um autark zu bleiben, berichtet Evita Witt. Das zahlt sich jetzt aus: „Wenn die Sonne nicht ausreicht über den Winter, müssen wir Strom zukaufen. Aber so richtig betroffen sind wir nicht, weil wir ziemlich autark sind.“ Erklärt Oliver Witt.

Lieber keine Sorgen machen

Rita und Udo Eichhorn ist zuversichtlich, was den Winter betrifft. Sie haben sich ein Solarpanel auf ihrem Balkon installieren lassen. | Bild: Leonie Georg

Auch an Rita und Udo Eichhorn zieht die Sorge um die steigenden Heizkosten vorbei. Sie haben sich ein Solarpanel auf ihrem Balkon installieren lassen. Damit lässt sich jedoch nicht die gesamte Wohnung heizen, aber Udo Eichhorn ist zuversichtlich, was den Winter betrifft: „Heizen tun wir das ganze Jahr. Das kommt jetzt halt. Da machen wir uns keine Sorgen.“

Abschläge bereits angepasst

Alexander Augner ist zuversichtlich, dass er hinkommt mit seinen Heizkosten. Er spart zuhause jetzt ein Drittel, weil sein Sohn nicht mehr mit ihm wohnt. | Bild: Leonie Georg

Alexander Augner ist zuversichtlich gestimmt. Er hat die Heizungen zwar auch noch nicht aufgedreht, da er über einen Kachelofen verfügt, große Sorge vor dem Winter hat er jedoch trotzdem nicht: „Ich habe eigentlich keine Befürchtungen. Ich wohne jetzt mit meiner Frau alleine zuhause. Unser Sohn ist im Mai ausgezogen und der hat natürlich jede Menge geduscht und dadurch kann ich auch schon einiges einsparen.“ Zudem hat Alexander Augner seiner Abschläge bereits angepasst.

Hoffen auf milden Winter

Gabriele Franke hatte vergangene Woche in den kühlen Nächten die Heizung bereits aufgedreht – „und jetzt, wo es wieder wärmer wurde, habe ich wieder zugedreht“, sagt sie. | Bild: Leonie Georg

Eine ähnliche Strategie verfolgt Gabriele Franke: „Ich habe jetzt eine Kostenerhöhung schon bekommen und habe dann am Telefon mit den Stadtwerken vereinbart, einen monatlichen höheren Abschlag zu machen, weil eine monatlich höhere Summe ist nicht so dramatisch. Und es bildet einfach eine Rücklage. Dann hoffen wir, dass die Endabrechnung nicht so hoch sein wird.“ Franke hatte vergangene Woche in den kühlen Nächten die Heizung bereits aufgedreht und jetzt, wo es wieder wärmer wurde, wieder zugedreht. „In einem kalten Haus sitzen macht definitiv auch keinen Sinn. Es fängt ja auch mit Schimmel und allem an. Dann hat man ganz andere Probleme.“ Meint Franke. „Jetzt hoffen wir halt, dass der Winter nicht so kalt wird.“

Ausgekühltes Haus ist auch keine Lösung

Gudrun Abend hat in diesem Jahr bereits mehr Wollsocken verkauft als sonst. Sie selbst hat keine allzu großen Sorgen vor dem kommenden Winter. | Bild: Leonie Georg

Gudrun Abend vom Wollsocken-Stand ist da ähnlicher Meinung: „Wir heizen jetzt seit einer Woche. Weil das Haus war total ausgekühlt und 17 Grad sind dann auch ungemütlich. Ich lege auch immer etwas Geld auf die Seite. Auch für die Abrechnung.“