Die Dorfhelferinnenstation Markdorf, zuständig für die Gemeinden Markdorf, Salem, Bermatingen, Deggenhausertal, Hagnau, Immenstaad und Friedrichshafen-Kluftern, hat eine neue Einsatzleiterin: Seit Kurzem berät Heike Senger Familien, die in einer Notlage die Unterstützung einer Dorfhelferin oder Familienpflegerin brauchen. Zudem vermittelt sie eine passende Mitarbeiterin zur Unterstützung der Familie, beispielsweise, wenn die Mutter wegen Krankheit oder Risikoschwangerschaft ausfällt. Sie folgt auf Sonja Hummel, die die Leitung seit 2017 inne hatte.

Familien sind im Alltag derzeit besonders gefordert. Die Dorfhelferinnen bieten in schwierigen Zeiten Unterstützung an, doch die Einsatzgründe sind klar definiert: Sie springen ein, wenn die Mama krank ist oder aus anderen Gründen ausfällt und ein Kind unter 12 Jahren oder ein behindertes Familienmitglied im Haushalt lebt. Die Dorfhelferinnen kooperieren auch mit dem Jugendamt, ausgebildete Haushalts-Organisations-Trainierinnen gehen in Familien und helfen Struktur in den Alltag zu bringen. „Wir sind auch bei alleinstehenden Menschen, egal ob jung oder alt, vier Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt im Einsatz und für die hauswirtschaftliche Versorgung tätig“, so Senger. Diese wird von der Krankenkasse bezahlt.

Was Sie rund um den Einsatz einer Dorfhelferin wissen müssen Wann erhalten Familien Hilfe? Dorfhelferinnen übernehmen bei den Familien verschiedene Aufgaben, die die Einsatzleitung in den Stationen koordiniert. Wenn in einer Familie die Person ausfällt, die im Alltag das „Familienmanagement“ in der Hand hat, dann braucht man über einen bestimmten Zeitraum Unterstützung bei der Führung des Haushaltes und der Betreuung der Kinder. Wann wird der Einsatz genehmigt? Der Einsatz muss ärztlich verordnet und von der Krankenkasse genehmigt sein. Voraussetzung ist, dass ein Kind unter 12 Jahren oder ein behindertes Familienmitglied im Haushalt lebt. Die Dorfhelferinnen springen unter anderem ein bei Klinik- und Kuraufenthalten, Risikoschwangerschaften, nach einer Entbindung, bei akuter körperlicher Erkrankung, bei psychischen Erkrankungen oder bei Erschöpfungszuständen. Welche Aufgaben übernimmt eine Dorfhelferin? Wer ein Attest hat, sollte sich bereits bei der Antragsstellung auf eine Haushaltshilfe mit der Einsatzleitung in einer Dorfhelferinnenstation in Verbindung setzen. Die Dorfhelferin kümmert sich um die hauswirtschaftliche Versorgung der Familie. Sie übernimmt das Kochen, Waschen und Einkaufen. Sie unterstützt die Kinder bei den Hausausgaben, gestaltet die Freizeit mit und sorgt für einen geregelten Tagesablauf.

Heike Senger managt die Einsatzleitung für die Region Bodensee-Hohenzollern

Heike Senger koordiniert in Markdorf vier und in Salem zwei Dorfhelferinnen. Des Weitern ist sie als Einsatzleiterin neben Markdorf auch für den Bereich Owingen, Frickingen und die Reichenau zuständig, macht die Einsatzleitung in Überlingen und die regionale Einsatzleitung für die Region Bodensee-Hohenzollern. Insgesamt koordiniert sie 55 Mitarbeiterinnen. „Wir haben ein tolles Team und viele sind schon jahrelang dabei und machen eine hervorragende Arbeit“, so Senger. Die 52-Jährige managt die Planung aus dem Home-Office in Espasingen bei Stockach. Senger ist Hauswirtschafterin und war von 1998 bis 2009 selbst als Dorfhelferin im Einsatz. „Mir ist es wichtig zu helfen und Familien in ihrem Alltag zu unterstützen.“ Sie selbst ist Mutter von drei Kindern, in ihrer Freizeit macht sie gerne Sport, joggt, fährt Rennrad und macht Handarbeiten.

Nachdem es nach dem ersten Lockdown und nun über den Jahreswechsel laut Heike Senger etwas ruhiger zugegangen sei, hätten die Einsätze nun wieder zugenommen. Diese können auf längere Sicht geplant sein oder entstehen kurzfristig.

„Mein Team ist da stets flexibel und lässt sich auf neue Begebenheiten ein.“ Heike Senger, Einsatzleiterin

Die Corona-Pandemie sorge dafür, dass verstärkt Frauen an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Dann sei es laut Heike Senger ganz wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu holen, damit sie im Alltag entlastet werden können. „Hier sollte niemand Scheu haben. Die Hilfe steht jedem zu und dafür sind wir da“, betont die 52-Jährige. Derzeit seien die Familien im Lockdown sehr auf sich konzentriert. Daher freuen sich besonders die Kinder über Abwechslung, wenn die Dorfhelferin zur Unterstützung da sei, so Heike Senger. Und so hat sich auf das Aufgabenfeld der Dorfhelferin – heute eher Familienpflegerin – verändert. Als der Beruf in den 50er Jahren entstand, halfen die Frauen fast ausschließlich in der Landwirtschaft, heute unterstützen sie beim Home-Schooling.

Erreichbar ist Einsatzleiterin Heike Senger unter Telefon 07771/8759177 oder 0171/6538969 sowie per E-Mail unter heike.senger@dorfhelferinnenwerk.de.