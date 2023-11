Heizung und Klima, Wärme und Energie standen bei der jüngsten Bürgerrunde „I mein‘ halt“ ebenso im Mittelpunkt wie das Handwerk. Moderator Ernst Arnegger hatte sich im Vorfeld der Veranstaltung an die Kreishandwerkerschaft gewandt. Von dort kam Kreishandwerksmeister Günter Gebauer ins Markdorfer Obertor. „Die Kreishandwerkerschaft hat mir auch vorgeschlagen, wen ich heute Abend einladen soll, damit aus fachlicher Sicht über die Herausforderungen und Probleme der Energiewende berichtet werden kann“, erklärte Arnegger dem Publikum.

Es war der Tag, an dem die Karlsruher Verfassungsrichter die von der Bundesregierung beabsichtigte Umwidmung von Corona-Geldern zu einer Klima-Rücklage vereitelt haben. Sie drängten aufs Einhalten der in der Verfassung festgeschriebenen Schuldenbremse. „Nun fehlen 60 Milliarden Euro“, merkte der „I-mein‘-halt“-Moderator noch an. Ob dadurch der gesamte Klimafond infrage gestellt sei, diskutierte Arnegger aber nicht.

Die Bundespolitik rückte Arnegger nur insoweit ins Blickfeld, als er seine Gäste aus dem Handwerk fragte, welche Folgen denn das sogenannte Heizungsgesetz beziehungsweise das revidierte Gebäudeenergiegesetz für ihre Unternehmen hat. Und worauf sich die Hauseigentümer ab Januar 2024 einstellen müssen.

Die von Arnegger angesprochenen „dramatischen Veränderungen“, die das Heizungsgesetz für viele Bürger bringe, sorgte jedoch nicht für hörbaren Unmut im Publikum. Grund für solche Zurückhaltung war sicherlich auch die geballte Menge an Informationen, mit denen die vier eingeladenen Handwerksmeister aufwarteten. Günter Gebauer als Kreishandwerksmeister, Heizungs- und Sanitärtechniker Frank Selg, Stuckateur Klaus Peter Pfau und Bauelemente- und Fenster- und Türenfachmann Stefan Koners berichteten über ihre Einschätzungen und Erfahrungen, dazu kamen dann noch die vielen Fragen aus dem Publikum, die zum Teil recht detailliert waren, aber trotzdem immer eine Antwort fanden.

Es wurde auch mit manchem Irrtum aufgeräumt: „Dass Wärmepumpen für Altbauten nicht geeignet sind, ist einfach falsch“, stellte Heizungs- und Sanitärtechniker Selg klar. „Wir haben eine Wärmepumpe in ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert eingebaut und es funktioniert“, erklärte Selg. Allerdings müssten dafür einige energietechnische Voraussetzungen erfüllt sein.

Der Handwerksmeister gab noch einen dringenden Rat. „Wer seine alte Heizung gegen eine Wärmepumpe eintauschen will, der sollte sich um ein Schallgutachten kümmern.“ Arbeite die Pumpe zu laut, folge der Ärger mit den Nachbarn auf den Fuß.

Guten Rat gab auch Stefan Koners: „Achten sie auf die Anschlüsse!“ Wer sich nicht um die Laibungen kümmere, behalte Wärmebrücken. „Da lässt sich viel optimieren“, erklärte Koners. Überhaupt die gesamte Gebäudehülle bedürfe der gründlichen Dämmung, soll Energie eingespart werden, brachte Stuckateurmeister Pfau aus Meersburg ein. Er empfahl den Gang zum Energieberater. Welcher gut sei, erfahre der Kunde vom Handwerker seines Vertrauens.

Kreishandwerksmeister Günter Gebauer riet grundsätzlich dazu, auf die Handwerker vor Ort zu setzen, denn die arbeiteten für gewöhnlich Hand in Hand. Im Lokalen hätten sie ein vitales Interesse an gedeihlicher Zusammenarbeit. Öfter würden sie auch gemeinsam bestellen, was Frank Selg „den goldenen Boden“ nennt, den einige Branchen inzwischen wieder hätten. Nur sei das bei vielen Jugendlichen noch nicht angekommen, bedauert er, weshalb nach wie vor viele Lehrstellen in der Branche unbesetzt seien.