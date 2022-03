Die 16-jährige Emily Bauerkämper hat zwei Wochen lang auf der Suchtstation einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet. Dies gehörte zu einem Sozialpraktikum, das das Gymnasium am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) seinen Oberstufenschülern vermittelt hat. Auf der Suchtstation ist Emily Bauerkämper Menschen begegnet, deren Lebensumstände sie sich vor dem Praktikum kaum habe vorstellen können. Sie habe in Abgründe geschaut. Doch die 16-Jährige ist für diese Erfahrung dankbar. Denn ihr Blick auf die eigene Normalität habe sich durch die Gespräche mit den Menschen aus den ganz anderen, ihr bislang fremden Alltagswelten grundlegend verändert.

Praktikum wird nicht in Teilabschnitte zerstückelt

„Unser Compassion-Sozialpraktikum bieten wir schon seit vielen Jahren an“, erklärt Bertram Baumeister, Lehrer und einer der mitverantwortlichen Praktikumsorganisatoren am Gymnasium. Man sei nicht die einzige Schule in der Region, die ihren Schülern solche Einblicke in Pflegebereiche, in Einrichtungen für Beeinträchtigte oder in Seniorenanlagen anbiete, so Baumeister. Dennoch hebe sich das Markdorfer Sozialtraining ab. „Unser Compassion-Sozialpraktikum dauert ganze zwei Wochen.“ Es wird also nicht in kleine Teilabschnitte zerstückelt. Das hat den Vorteil, dass sich die Schüler an ihren Arbeitsstätten richtig einleben können. Sie bauen Beziehungen auf – zu den von ihnen Betreuten, aber auch zu ihren Betreuern, den in den Einrichtungen arbeitenden Erziehern oder Pflegekräften.

Eines der wesentlichen Ziele des Compassion-Sozialpraktikums ist es, „jungen Menschen Einblicke in Bereiche zu vermitteln, zu denen sie sonst eher wenig Zugang haben“, erklärt Christa Volz, die das Projekt ebenfalls mitkoordiniert. Wer nicht gerade einen Pflegefall in der eigenen Familien habe, wisse nicht, wie intensiv die Herausforderungen sind. Genauso wenig Wissen sei indessen hinsichtlich der Chancen verbreitet. Der Möglichkeiten, Beeinträchtigten eine Freude zu machen. „Nicht zuletzt“ so Christa Volz weiter“, „wollen wir mit diesem Praktikum das Mitgefühl für besondere Umstände wecken.“ Außerdem das Bewusstsein schaffen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen Menschen wie jeder andere auch sind.

Emily Bauerkämper berichtet von ihrem Sozialpraktikum auf der Suchtstation. „Dort waren aber auch Patienten mit einer Doppeldiagnose. Menschen, die zusätzlich zu ihrer Suchtkrankheit auch noch an einer anderen chronischen Krankheit leiden“, so die Schülerin. Was die 16-Jährige stark berührt hat: „Viele von denen haben schlimme, traumatische Erfahrungen gemacht.“ Ihr seien Opfer sexueller Gewalt begegnet. „Natürlich habe ich mir anfangs Gedanken gemacht, wie ich mit solchen Patienten sprechen kann“, erklärt Emily Bauerkämper. Dank der guten Betreuung und ebenso guten Vorbereitung auf die Arbeit in der Suchtstation habe sie aber bald festgestellt, „dass man ganz normal reden kann“.

Pandemie hätte Sozialpraktikum beinahe scheitern lassen

Zur guten Betreuung gehöre, so Christa Volz, dass die Lehrer stets ein offenes Ohr haben. Etwas beeinträchtigt wurde der Kontakt dann aber doch, berichtet Bertram Baumeister, „wegen der Corona-Pandemie mussten wir es oft bei telefonischen Anrufen bewenden lassen.“ Der Zugang zu den Stationen war beschränkt. Überhaupt hätte die Pandemie das Sozialpraktikum beinahe scheitern lassen. „Es stand Spitz auf Knopf“, sagt Baumeister. Bis zuletzt war alles offen. Überaus positive Resonanz sei, als das Praktikum stattfinden konnte, die Resonanz der Eltern gewesen. „Sie begrüßen diesen Einblick in die Berufswelt“, so Baumeister.

„Mir hat es die Augen geöffnet“, erklärt die 17-jährige Chiara Ehinger. Seit ihrer Begegnung mit Kindern, deren Entwicklung sich verzögert hat, interessiere sie sich für Sozialpädagogik und kann sich ein Studium vorstellen. Für Emily Bauerkämper kam ein Psychologiestudium auch schon vor ihrem Praktikum infrage. Hannah Meichle sieht sich durch die Begegnung mit pflegebedürftigen Senioren grundsätzlich bereichert. Sie verließ das Pflegeheim mit neuem Bewusstsein für die Probleme der Betagten in der Gesellschaft.