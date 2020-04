Keine Lust, früh aufzustehen? Macht gar nichts. Hier gibt‘s Morgenstimmung in Markdorf ganz bequem im Schnelldurchlauf. Das Zeitraffervideo ist im Westend in der Wanger Halde entstanden und die ursprüngliche Aufnahmezeit von einer guten Stunde in eine Minute und 19 Sekunden gepackt.

Schon nachgeschaut, ob der Osterhase etwas versteckt hat? Nur keine unnötige Eile, läuft ja nicht davon... Ihnen allen ein frohes Osterfest!

Video: Ganter, Toni

Unter welchen Begleiterscheinungen die Aufnahmen entstanden sind, können Sie nachfolgend lesen, falls Sie mögen.