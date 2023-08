Stadtkämmerer Michael Lissner hat dem Gemeinderat seinen Zwischenbericht zum städtischen Haushalt vorgelegt. Gar nicht gut sei es um die Liquidität bestellt. Und das obwohl die Stadt noch im Frühjahr einen Kredit über 1,5 Millionen Euro aufgenommen habe, um ihre Kassenlage zu verbessern, so der Leiter der Finanzverwaltung.

Immerhin sei jüngst der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eingegangen. Das helfe, den aktuellen Liquiditätsengpass abzufedern. Mit Blick aufs nächste Jahr gab sich Lissner leicht optimistisch. Für 2024 rechnet er mit höheren Schlüsselzuweisungen durch den kommunalen Finanzausgleich. Die waren zuletzt für Markdorf recht niedrig.

Stadtkämmerer Michael Lissner. | Bild: Jörg Büsche

Hoffnung auf steigende Steuereinnahmen

Der Stadtkämmerer berichtete indes auch von positiven Entwicklungen. So haben sich etwa die Steuereinnahmen der Stadt in den vergangenen drei Monaten positiver entwickelt als erwartet. Hier gibt sich der Kämmerer optimistisch, dass in den kommenden Monaten mit noch mehr Geld von den Markdorfer Unternehmen zu rechnen ist.

Bloß keine neuen Großprojekte

Erneut unterstrich der Kämmerer die Dringlichkeit seiner Empfehlung, doch auf zusätzliche Projekte zu verzichten. Zwar könne er sehr gut nachvollziehen, „dass es Spaß macht, die Stadt weiterzuentwickeln“, doch es fehle an den Mitteln für weitere Vorhaben. Zu stark belasten die Stadt die Projekte der jüngeren Vergangenheit.

Michael Lissner führte die Rathaussanierung, die Kindertagesstätten, den Bau der neuen Einfeldsporthalle an der Jakob-Gretser-Grundschule und deren Sanierung an. Nichts Neues zeige sich im Süden. Für die geplante Grundschule dort gebe es noch immer kein verbindliches Förderprogramm. Doch die Verwaltung habe alles vorbereitet, sodass sobald es zum nächsten Windhundverfahren komme, alles rechtzeitig eingereicht werden kann, erklärte Lissner.

Gerade fertig geworden: Die neue Turnhalle der Jakob-Gretser-Schule. | Bild: Jörg Büsche

Bescheidenheit für Leimbacher Grundschule

Zur Grundschule Leimbach sagte der Kämmerer, dass dort vermutlich nur eine neue Mensa und Raum für die Kinderbetreuung geschaffen wird. Das bestehende Gebäude soll weitgehend so bleiben, wie es ist, da es in gutem Zustand sei. Lissner verwies darüber hinaus auf die Belastungen durchs Bildungszentrum – acht Millionen Euro – und auf die zu erwartenden Kostenanteile für den Bau der Markdorfer Südumfahrung – insgesamt 12 Millionen Euro.

Auf die Probe gestellt sieht der Kämmerer Markdorf ebenso wie die meisten anderen Kommunen durch den Umstand, dass einerseits kaum mit steigenden Einnahmen zu rechnen ist, wohl aber mit steigenden Ausgaben. In seiner Sitzungsvorlage spricht Lissner von der Notwendigkeit einer strengen „Ausgabenkritik“ – gar vom Erteilen von „Absagen“. Er bezieht das auch auf neue, auf zusätzliche Aufgaben, die den Kommunen „von anderen Ebenen“ – sprich: vom Land oder vom Bund – aufgebürdet werden.

Blick in die Zukunft

Uwe Achilles, Fraktionsvorsitzender der SPD, stimmte der Zwischenbericht „keineswegs depressiv“. Und womöglich sei in nicht allzu langer Zeit auch genügend Geld für einen neuen Bauhof oder gar eine neue Stadthalle da.