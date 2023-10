Das wohl kleinste private Geisterhaus Deutschlands befindet sich in der Garage eines grünen Hauses in Hepbach. Auf 25 Quadratmetern wurde hier in mühevoller Arbeit und mit viel Liebe zum Detail eine schaurig schöne Ausstellung aufgebaut. Dahinter stecken Manuela Bieser und ihre Tochter Nicole, die beide ihre Leidenschaft für Halloween entdeckt haben und diese nun ausleben.

Ungefähr vier Wochen benötigen sie, bis sie ihr kleines Gruselkabinett zusammengestellt haben. Dies alles zudem für einen guten Zweck, in der Vergangenheit wurden für Kinder in Not Spenden gesammelt sowie der Erlös von Glühwein und Kinderpunsch gespendet. In diesem Jahr soll der Erlös dem Tierschutzverein Überlingen zugutekommen. Durch einen Wasserschaden im Tierheim braucht der Verein finanzielle Unterstützung.

Die Idee, an Halloween ein kleines Geisterhaus zu gestalten, kam Manuela Bieser vor elf Jahren. „Damals kamen die Kinder an Halloween verkleidet zu mir und sagten ‚Süßes oder Saures‘“, erzählt Bieser. Sie sei diesbezüglich unvorbereitet gewesen und hatte damals nichts im Haus, was sie den Kindern hätte geben können. Dieses Missgeschick wollte sie wieder gutmachen. „Alles hat eigentlich ganz harmlos angefangen, da habe ich nur ein wenig Deko aufgestellt. Mit der Zeit ist es immer mehr geworden“, sagt Bieser. Die Dekorationen nahmen immer größere Ausmaße an, schließlich wurde die Garage leer geräumt und der Vorhof noch einbezogen.

Rund 5000 Euro hat Manuela Bieser insgesamt investiert, um ein gruslig schönes Erlebnis für Groß und Klein zu erschaffen. Einige Gruseldekorationen hat sie von ihrer Familie und Freunden geschenkt bekommen. Die teuerste Anschaffung war eine Teufelspuppe, die 300 Euro gekostet hat, so Bieser. Ihre Lieblingsfigur ist eine weibliche Gruselpuppe, die jährlich in ein neues Kostüm gesteckt wird.

Treffpunkt für Familien

„Allein um alle Kerzen anzuzünden und Lichter anzuschalten, brauchen wir etwa 45 Minuten“, so Manuela Bieser. Anfangs waren es rund 40 Kinder, die das Gruselhaus besucht haben. Zwischenzeitlich kommen die Familien und Kindergruppen nicht nur aus Hepbach, sondern auch aus den Nachbarorten und auch aus Markdorf sowie aus Ravensburg. Sie hofft wieder auf viele Besucher und Spenden. „Die Freude vom Vorstandsteam war groß, als sie erfahren haben, dass wir das Tierheim unterstützen wollen“, berichtet Manuela Bieser.

So wird an Halloween ein zwei Meter großer Kürbis aufgeblasen und beleuchtet auf den Carport gesetzt, eine Nebelmaschine angeworfen sowie Spinnennetze im Eingangsbereich gespannt. Schaurige Gestalten, die Geräusche machen, sich bewegen und leuchtende Augen haben, werden für ein schönes Schauspiel sorgen.

Das Geisterhaus im Pfannenstiel 12 in Hepbach ist am Dienstag, 31. Oktober ab 17 Uhr geöffnet.