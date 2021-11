Markdorf vor 4 Stunden

Grüne Fahnen für den Klimaschutz: Fridays for Future demonstrierten am Freitag in Markdorf

Rund 40 Teilnehmer waren am Freitagnachmittag dem Aufruf von Fridays for Future zur Demonstration mit anschließender Kundgebung in Markdorf gefolgt. Es ging ums Klima global, aktuell tagt der Klimagipfel in Glasgow, aber auch lokal: Am Sonntag findet in Markdorf der Bürgerentscheid zur Südumfahrung statt.