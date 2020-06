Ganz wichtig bei ihrer Arbeit sei das Zuhören gewesen, erklärt Iris-Dagmar Schultes. Sie steht mitten im Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde. Fürs Pressebild ist sie eigens hergekommen. Die Tür zum alten Gemeindehaus wurde von Pfarrerin Kristina Wagner aufgeschlossen. Als Iris-Dagmar Schultes in Rente gegangen ist, hat sie ihren Schlüssel zurückgegeben. Hier war in den vergangenen 20 Jahren ihr Arbeitsplatz. Hier hat sie Termine koordiniert und jene in letzter Zeit stetig angewachsenen Verwaltungsaufgaben organisiert. Sie lächelt. Offenbar denkt sie nicht mit Schrecken an ihre Aufgaben zurück. „Das Schönste waren die vielen Kontakte“, sagt sie.

In zwei Jahrzehnten viele Begegnungen

Begegnungen mit manchmal überglücklichen Menschen. Vätern, Müttern, die ihre Kinder zur Taufe anmelden. Begegnungen mit den insgesamt doch recht zahlreichen Menschen, die sich freiwillig in der Gemeinde engagieren – in der Bücherei, im Jugendkreis, im Chor oder in einer der vielen anderen Gruppierungen. „Da musste ich durchaus manchmal bremsen“, schmunzelt Iris-Dagmar Schultes, „wenn sich jemand vor lauter Engagement selber überfordern wollte.“ Zu den Begegnungen gehört indes gleichfalls die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen. In den zwei Jahrzehnten waren das etliche. Seine große Wertschätzung für die frühere Pfarrsekretärin formuliert Pfarrer Tibor Nagy. „Sie war eine verlässliche Größe, immer bestens organisiert, allen Aufgaben immer gewachsen.“ Und ihm sei sie eine „große Hilfe“ gewesen, als er vor sieben Jahren in nach Markdorf gekommen sei.

Cornelia Rick ist in der Stadt schon bekannt

Cornelia Rick ist die neue Sekretärin im evangelischen Pfarramt. | Bild: Jörg Büsche

Hinzu komme „das beeindruckende ehrenamtliches Engagement, das Iris-Dagmar Schultes in unserem Nachhaltigkeitsteam, insbesondere bei der EMAS-plus-Zertifizierung, gezeigt hat, aber auch in anderen Projekten.“ Solches Engagement gehöre nicht zur Stellenbeschreibung im Pfarrsekretariat. „Das wollten und durften wir auch gar nicht erwarten“, erklärt Nagy. Was jedoch laut der Stellenannonce erwartet wird, das sei organisatorisches Geschick, Ausdauer und „eine kommunikations- und kontaktfreudige Persönlichkeit“. Eigenschaften, die man bei Cornelia Rick gefunden hat. Der Nachfolgerin von Iris-Dagmar Schultes. „Sie ist in der Stadt ja keine Unbekannte“, erklärt Nagy. Ob als fastnächtliche Traditionspflegerin, ob als Naturfreundin oder historisch versierte Hexenturmführerin – eines habe sie sicher bewiesen: ihre Kontaktfreudigkeit. Wegen der Corona-Pademie war die Verabschiedung von Iris-Dagmar Schultes übrigens auf einen sehr kleinen Kreis beschränkt. Sobald es geht, soll sie in einem größeren Kreis erfolgen.