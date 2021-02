In der vergangenen Woche haben sich die Ereignisse rund um die Markdorfer Bahnkreuzung, die zu einem polizeilichen Unfallschwerpunkt geworden ist, überschlagen: Zunächst wurde vermeldet, dass Stadt und Landkreis bis Ende des Monats noch weitere Sicherheitselemente wie Schwellen im Asphalt oder ein zusätzliches Stoppschild verbauen werden.

Dann meldete sich am Freitag die Deutsche Bahn AG und kündigte zur allgemeinen Überraschung an, dass sie nun doch die defekten Straßenampeln bis Sommer 2020 erneuern werde. Das heißt wiederum, dass die abknickende Vorfahrtstraße dann wieder zurückgebaut werden wird: Straßenführung und Vorfahrtsregelung wieder wie vor April 2018.

Keine Chance für einen Kreisel

Auf dem Facebook-Auftritt der Lokalredaktion, der „Markdorfer News-Küche“, meldeten sich in den Folgetagen viele Bürger zu Wort. Die Reaktionen reichen von Schadenfreude und Spott bis zur Erleichterung darüber, dass der Bahnübergang nun sicherer werden soll – und damit die Häufung der Unfälle hoffentlich wieder zurückgeht.

Ein seit langem schon sehr aktiver Facebook-Nutzer, der sich „Harald Schmid„ nennt, fordert dennoch auch eine Lösung für den die Kreuzung passierenden Verkehr aus der Ensisheimer in die Bernhardstraße. Der würde nämlich weiterhin „durchrauschen“. Bernhard Feierabend schlägt daraufhin einen Kreisverkehr vor, zur Not einen „Turbo-Kreisel“ wie beim Aldi. Platz genug wäre dafür im Bereich um den Bahnübergang. Diesem Vorschlag hingegen erteilt die Stadtverwaltung, die seit jüngstem auch auf Facebook aktiv ist, eine klare Absage: Der über den Übergang führende Verkehr aus der Gutenbergstraße müsse immer Vorfahrt haben, da der Übergang stets freibleiben müsse. Beim Einfahren in den Kreisel gälte hingegen „Vorfahrt achten!“

Verwunderung über die Reaktion der Bahn

Zur Ankündigung der Bahn, die Ampeln nun doch erneuern zu wollen, stößt die Aussage einer Bahn-Sprecherin, die Petition von Stadtrat Rolf Haas mit ihren knapp 900 Unterschriften habe bei der plötzlichen Meinungsänderung keine Rolle gespielt, für Verwunderung.

Dass die Petition mit Ausschlag gebend gewesen sei, davon ist Christian Pape überzeugt. Jeder wisse das, auch die Stadt, kommentiert er. „Hauptsache, es bewegt sich nun was in dieser Sache zur Sicherheit der Allgemeinheit, wenn auch erst so spät“, zeigt er sich dennoch froh. Seiner Ansicht nach habe die Stadt die Gespräche mit der Bahn wegen des öffentlichen Drucks führen müssen. „Sonst hätte sich da nix bewegt in 100 Jahren“, schreibt Pape. Haas selbst kündigt via Facebook weitere Aktionen an – konkret will er sich dazu aber noch nicht auslassen.