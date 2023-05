Die Mitglieder des Musikvereins Riedheim waren fleißig am werkeln, um das Festzelt für das Pfingstmusikfest auf dem neuen Leimbacher Festplatz aufzubauen. „Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch alles so passt, wie es sollte, aber ich bin da guter Hoffnung“, zeigt sich der Vorsitzende Edwin Gehweiler zuversichtlich, dass mit der neuen Festplatzgestaltung auch das Festzelt wieder optimal darauf passt. Zwei Bands und sechs Blaskapellen werden dafür sorgen, dass an allen drei Festtagen das Stimmungsbarometer am Anschlag steht. Damit die Besucher so richtig in Fahrt kommen, dafür sorgt die Band „Lausbuam“ bei der Dirndl- und Lederhosenparty am Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr. An diesem Abend ist das Motto Programm, somit sind Dirndl und Lederhosen als Dresscode gerne gesehen. An beiden Partyabenden wird streng auf das Jugendgesetz geachtet und entsprechend kontrolliert.

Am Sonntag, 28. Mai, wird es mit der Bauernkapelle Mindersdorf ab 11 Uhr beim Frühschoppenkonzert zünftig. Musikalisch gibt es ab 14 Uhr einen fliegenden Wechsel, dann nimmt die Musikkapelle Schwarzenbach auf der Bühne Platz. Ab 17 Uhr wird es mit der Blaskapelle Zebras aus Immenstaad flott. Die Musikanten ziehen es vor, nicht auf der Bühne, sondern an verschieden Orten im Zelt eine Art Platzkonzert zu geben. Ab 20 Uhr dürfen sich Fans der Schlagermusik auf die Band Papi´s Pumpels freuen, die wieder ein Feuerwerk mit einem musikalischen Festival der Liebe abzünden werden.

Mit einem ökumenischen Zelt-Gottesdienst beginnt der Montag, 29. Mai, um 9.30 Uhr, musikalisch begleitet wird dieser vom Kirchenchor Bergheim-Hepbach unter der Leitung von Simone Müller. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Riedheim als Gastgeber zum Frühschoppen auf und nimmt in diesem Rahmen seine traditionellen Ehrungen der Mitglieder vor. Ab 14.30 Uhr übernimmt der Musikverein Berg das Nachmittagsprogramm. Zum großen Finale spielt der Musikverein Immenstaad zum Festausklang auf.